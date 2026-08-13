Más de 400 personas participaron en Rosario de la segunda edición de Nueva Beauty Style, una jornada de capacitación y encuentro organizada por el Gobierno de Santa Fe en el marco del programa Nueva Oportunidad.

La actividad se desarrolló en la Fluvial de Rosario y estuvo orientada principalmente a jóvenes que buscan adquirir herramientas vinculadas a oficios, emprendimientos y posibles salidas laborales.

Durante el encuentro se realizaron talleres prácticos relacionados con el sector de la belleza, entre ellos propuestas de peinado y manicuría. Además, hubo una charla motivacional y sobre salud mental, una feria de emprendimientos y espacios destinados al intercambio de experiencias y contactos.

La ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, destacó la participación y señaló que este tipo de capacitaciones buscan generar oportunidades de formación que puedan transformarse en una salida laboral.

“Es una linda experiencia para todas, para poder encontrarnos, destinar un ratito de tiempo para nosotras, para poder seguir formándonos en algo que seguramente va a ser una salida laboral”, expresó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano y Hábitat de Rosario, Nicolás Gianelloni, sostuvo que el objetivo es ampliar las propuestas de capacitación a distintos barrios y acompañar a quienes buscan iniciar o fortalecer emprendimientos.

La actividad también contó con testimonios de docentes y estudiantes que forman parte de Nueva Oportunidad. Sabrina, profesora del programa en Vecinal Belgrano Sur y La Trinchera, destacó el crecimiento de quienes concurren a los talleres.

Antonela, alumna de La Trinchera, contó que actualmente trabaja realizando uñas y valoró la posibilidad de capacitarse y vincularse con participantes de otros barrios.

La propuesta forma parte de las políticas provinciales destinadas a generar instancias de formación e inclusión sociolaboral entre jóvenes. El Gobierno santafesino no informó, en esta oportunidad, si jornadas de estas características se realizarán próximamente en localidades del departamento General López.