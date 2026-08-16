Los fondos fiduciarios nacionales que continúan operativos acumularon un superávit financiero equivalente a casi US$3.000 millones durante 2024 y 2025, en medio de una política de reducción del gasto y equilibrio fiscal impulsada por el Gobierno de Javier Milei.

De acuerdo con balances contables, documentación presupuestaria e informes oficiales de la Jefatura de Gabinete y de la Oficina Nacional de Presupuesto citados por Agencia Noticias Argentinas, estos fondos recaudaron más de $8,2 billones durante los primeros dos años de la actual administración.

Sin embargo, una parte de los recursos que cuentan con destinos específicos establecidos por ley no fue ejecutada durante esos períodos. Los excedentes fueron destinados, entre otras alternativas, a colocaciones financieras y adquisición de instrumentos de deuda pública.

Según los datos difundidos, el superávit financiero alcanzó los $1,86 billones en 2024, equivalentes a unos US$1.978 millones tomando el tipo de cambio oficial promedio de ese año. Durante 2025, el resultado fue de $1,23 billones, alrededor de US$973 millones.

Las cifras muestran además que los fondos ejecutaron el 55,8% de lo recaudado en 2024, mientras que en 2025 ese porcentaje subió al 69,5%. Durante el primer trimestre de 2026, la ejecución se ubicó en el 69,7%.

Más recursos colocados en instrumentos financieros

Los activos que no fueron destinados a los objetivos originales de cada fondo quedaron colocados bajo distintas herramientas financieras administradas por el Ministerio de Economía.

El esquema fue cambiando con el tiempo. Los depósitos que anteriormente se concentraban principalmente en plazos fijos del Banco Nación comenzaron a orientarse hacia letras, bonos y títulos emitidos por el propio Tesoro Nacional.

Para 2026, las planillas presupuestarias proyectan colocaciones por aproximadamente $1,33 billones, equivalentes a unos US$880 millones según los cálculos citados en el informe.

De mantenerse la tendencia, estimaciones privadas mencionadas por la agencia proyectan que los excedentes acumulados podrían acercarse a los US$4.000 millones durante los primeros tres años de gestión.

Menos desembolsos para obras

La reducción de la ejecución alcanzó a algunos fondos destinados a infraestructura.

Uno de los casos señalados es el Fondo de Integración Socio Urbana, donde las transferencias habrían caído un 94%. Según la información difundida, la situación provocó la paralización de 636 proyectos de infraestructura básica y vivienda en barrios populares.

También se registraron menores desembolsos en el Sistema de Infraestructura del Transporte y en el Fondo de Infraestructura Hídrica.

En esos casos, las colocaciones financieras realizadas con recursos disponibles superaron los montos destinados a obras viales, mantenimiento de rutas y saneamiento.

Para Santa Fe y el sur provincial, la evolución de estos fondos resulta relevante por su vinculación con el financiamiento nacional de infraestructura vial, hídrica y de saneamiento, aunque la información difundida no detalla qué proyectos específicos de la región fueron afectados.