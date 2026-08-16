El Gobierno de Santa Fe habilitó la posibilidad de registrar o dar de baja una unión convivencial de manera online, a través de la aplicación Mi Santa Fe y del portal oficial de la Provincia.

La incorporación del trámite digital apunta a reducir los tiempos de gestión y evitar traslados hasta las oficinas del Registro Civil, especialmente para quienes viven en localidades alejadas de las principales sedes administrativas.

Según datos difundidos por la Provincia, más de 10.000 santafesinos realizan cada año el trámite de unión convivencial.

Cómo registrar una unión convivencial

Para iniciar el procedimiento, los interesados deben ingresar a Mi Santa Fe o al sitio web provincial y buscar la opción “Unión convivencial: registrar la unión entre dos personas”.

Luego deberán iniciar sesión, completar los formularios, adjuntar la documentación solicitada y presentar una declaración jurada con la firma electrónica de ambos convivientes.

Una vez verificada la información, el sistema asignará un turno para realizar una audiencia virtual. Durante la videollamada, ambas personas deberán exhibir su DNI físico para acreditar su identidad.

Al finalizar esa instancia, se realizará la firma electrónica del acta y el Registro Civil completará la inscripción.

También se puede tramitar el cese

El nuevo sistema permite además gestionar de manera digital el cese de una unión convivencial que ya se encuentre registrada.

El trámite puede realizarse de común acuerdo mediante una audiencia virtual o ser solicitado por una de las partes, siempre que se invoquen las causales previstas por el Código Civil y Comercial de la Nación y se acompañe la documentación correspondiente.

La digitalización representa una alternativa especialmente útil para los habitantes del interior provincial y localidades del sur santafesino, al permitir realizar gran parte del procedimiento sin viajar hasta una dependencia del Registro Civil.