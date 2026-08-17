Un accidente vehicular se registró durante la mañana de este lunes 17 de agosto sobre la Ruta Provincial 94, en cercanías de la denominada Curva de Varela, en el corredor que comunica Villa Cañás con Teodelina. Un automóvil volcó y su único ocupante sufrió politraumatismos, por lo que debió ser trasladado para recibir atención médica.

Según informó el Departamento de Prensa y Difusión de Bomberos Voluntarios de Villa Cañás, el alerta se produjo alrededor de las 07:10 a través del Centro de Monitoreo de la ciudad, que comunicó la existencia de un vehículo volcado antes de llegar al mencionado sector de la ruta.

Una dotación de Villa Cañás se desplazó hasta el lugar. Al arribar, los servidores públicos constataron que el único ocupante del automóvil ya estaba siendo atendido por Bomberos Voluntarios de Teodelina y personal del servicio de emergencias médicas SIES 107 de esa localidad.

De acuerdo con el parte oficial, la persona presentaba politraumatismos. Los equipos de emergencia realizaron su inmovilización y posteriormente el conductor fue trasladado por una ambulancia de Teodelina.

Por otro lado, los Bomberos de Villa Cañás efectuaron un relevamiento del lugar y verificaron que no existieran otras personas involucradas en el accidente. También realizaron tareas de prevención para determinar si permanecía algún riesgo que requiriera una nueva intervención.

Hasta el momento no fueron informadas oficialmente la identidad ni la edad del ocupante, tampoco el establecimiento de salud al que fue derivado o una actualización sobre su evolución.

Asimismo, las causas que provocaron el vuelco no fueron precisadas. Por este motivo, cualquier hipótesis relacionada con velocidad, condiciones de la calzada, una maniobra del conductor o un eventual desperfecto mecánico debe considerarse una versión no confirmada hasta que exista información policial o pericial.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Villa Cañás y Teodelina, Tránsito, efectivos policiales de ambas localidades, SIES 107 de Villa Cañás y Teodelina y personal de Emcofir.

La Ruta Provincial 94 constituye uno de los principales corredores de comunicación del sur santafesino y conecta, entre otras localidades, Teodelina y Villa Cañás.

El sector de la curva de García Varela ya había sido escenario de un grave siniestro vial en junio de este año, cuando cuatro personas murieron tras una colisión frontal entre una camioneta y un automóvil. Se trató de otro accidente, sin relación establecida con el vuelco ocurrido este lunes