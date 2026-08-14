La etapa de Kendry Páez en River está cerca de terminar antes de lo previsto. El mediocampista ecuatoriano de 19 años dejó de formar parte de la planificación deportiva del equipo y Chelsea, dueño de sus derechos, trabaja para encontrarle un nuevo destino. En ese escenario apareció Trabzonspor de Turquía, aunque la operación todavía no fue anunciada oficialmente.

La señal más concreta sobre el futuro del futbolista se produjo cuando River realizó las modificaciones para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Páez salió de la lista de buena fe y su lugar fue ocupado por Rafael Santos Borré, uno de los refuerzos incorporados para la segunda parte de la temporada.

Además, distintas publicaciones coinciden en que el ecuatoriano no volvería a ser utilizado por el cuerpo técnico mientras Chelsea resuelve su futuro. Vistazo atribuyó al presidente de River, Stéfano Di Carlo, la confirmación de que el jugador continuará apartado de los partidos del primer equipo a la espera de la formalización de su salida.

Páez había llegado a Núñez a principios de 2026 con el objetivo de conseguir continuidad. Sin embargo, terminó disputando 14 encuentros oficiales, con un gol y una asistencia, según los registros publicados por distintos medios. Su único tanto fue frente a Aldosivi.

En este marco, Trabzonspor aparece como uno de los candidatos para recibirlo. TyC Sports y medios ecuatorianos informaron que Chelsea mantiene conversaciones por una nueva cesión, aunque hasta el momento no existe confirmación institucional de que haya un acuerdo cerrado. Por lo tanto, el eventual traslado a Turquía debe considerarse una versión no confirmada.

El posible destino ganó repercusión porque Trabzonspor acaba de concretar la llegada de Mohamed Salah. El delantero egipcio dejó Liverpool después de nueve años y firmó un contrato por dos temporadas con el club turco, que lo presentó oficialmente el 6 de agosto.

Páez también tuvo participación con Ecuador durante el Mundial 2026. El mediocampista recibió la camiseta número 10, pero tuvo pocos minutos durante el torneo y entró en la parte final del encuentro frente a México que determinó la eliminación de su selección.

Por otro lado, existen diferencias entre los medios respecto de las condiciones contractuales de su préstamo en River. Mientras una publicación ubica su vencimiento en diciembre de 2026, otra sostiene que el acuerdo original llegaba hasta junio de 2027. Ante esa contradicción, no existe por ahora una fecha contractual suficientemente corroborada.

La definición quedará en manos de Chelsea. Si prosperan las conversaciones con Trabzonspor, Páez iniciará una nueva etapa europea y compartiría plantel con Salah. Hasta que alguno de los clubes anuncie la operación, el destino del ecuatoriano continúa abierto.