El empate sin goles entre Rosario Central y Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores quedó marcado por una denuncia de racismo realizada por Hugo Souza, arquero del conjunto brasileño, durante el partido disputado en el Gigante de Arroyito.

El episodio ocurrió durante el segundo tiempo, cuando Souza se acercó al árbitro uruguayo Andrés Matonte y manifestó que estaba recibiendo insultos discriminatorios desde un sector de las tribunas.

Ante el planteo del futbolista, el juez activó el protocolo de Conmebol previsto para este tipo de situaciones. El encuentro permaneció interrumpido durante algunos segundos mientras se daba aviso al veedor del partido y posteriormente pudo continuar.

Una vez finalizado el encuentro, Souza habló sobre lo sucedido y expresó su malestar.

“Por desgracia, cada vez que venimos a jugar a Argentina es igual, todo el partido. No sé qué creen, que son mejores o más humanos que nosotros”, manifestó.

El arquero agregó: “Espero que algún día tomen conciencia y entiendan que no son mejores que nadie. Todo el mundo es un ser humano, está luchando por lo que sueña”.

Según su relato, desde las tribunas recibió expresiones racistas durante distintos momentos del partido. “Durante todo el partido me llamaron mono, negro hijo de p... Esto ocurre frecuentemente aquí”, aseguró.

Souza, sin embargo, diferenció la situación de la conducta de los futbolistas de Rosario Central y señaló que integrantes del plantel local se acercaron para disculparse.

“Me pidieron disculpas por la actitud de la hinchada. Les agradezco porque no fue una actitud de Rosario Central, sino de la hinchada”, indicó.

Tras el encuentro, Corinthians difundió un comunicado en el que repudió el episodio y adelantó que solicitará una investigación para intentar identificar a los responsables.

“El Sport Club Corinthians Paulista repudia vehementemente y lamenta otro episodio de racismo en el fútbol”, expresó la institución brasileña.

Además, el club informó que pedirá la intervención de Conmebol para que se determinen las responsabilidades y se apliquen las sanciones correspondientes en caso de identificarse a los autores.

El episodio se produjo durante el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores, que terminó 0 a 0 en Rosario.