Santos consiguió una ventaja mínima en la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana al derrotar 2-1 a Macará de Ecuador este jueves en Vila Belmiro. Neymar participó directamente en los dos goles del conjunto brasileño, que deberá definir la clasificación el próximo 20 de agosto en Ambato.

Macará tuvo un comienzo favorable y consiguió abrir el marcador a los cuatro minutos. Mateo Viera envió el balón al área y Franco Posse anticipó a la defensa para vencer a Gabriel Brazão y establecer el 1-0 para el conjunto ecuatoriano.

A partir de la desventaja, Santos comenzó a controlar mayormente la pelota y buscó espacios frente al planteo visitante. Además, el equipo conducido por Cuca sufrió las salidas por problemas físicos de Gabriel Menino y Gabriel Bontempo durante la primera mitad.

La igualdad llegó sobre el cierre del período inicial. Neymar recibió una pelota de João Schmidt y habilitó de primera a Gabigol, quien definió ante Rodrigo Rodríguez para colocar el 1-1. El tanto significó, además, el gol número 100 de Gabriel Barbosa con la camiseta de Santos, de acuerdo con los registros publicados por UOL y Folha de S.Paulo.

En el complemento, Santos continuó buscando el segundo. Gabigol volvió a convertir en dos oportunidades, pero ambas acciones fueron anuladas por posición adelantada. Macará, por otro lado, intentó sostener el empate y encontró respuestas en su arquero Rodrigo Rodríguez.

La diferencia llegó a los 76 minutos. Neymar ejecutó un córner hacia el primer palo y Willian Arão conectó el envío para establecer el 2-1. La acción completó las dos asistencias del número 10 brasileño durante la noche.

En los minutos finales, Santos administró la ventaja y Neymar todavía dispuso de una oportunidad mediante un tiro libre, que fue detenido por Rodríguez. El resultado dejó abierta una eliminatoria que tendrá su definición en Ecuador.

La revancha se disputará el jueves 20 de agosto en el estadio Bellavista de Ambato, ubicado a unos 2.600 metros de altura. Santos avanzará a los cuartos de final con un empate, mientras que Macará necesita ganar para revertir la serie. Si el resultado global queda igualado, la clasificación se definirá mediante tiros desde el punto penal.