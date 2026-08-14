La Copa del Mundo de hockey sobre césped 2026 comenzará este sábado 15 de agosto y tendrá nuevamente a las dos selecciones argentinas entre sus protagonistas. Las Leonas debutarán ese mismo día frente a Estados Unidos, mientras que Los Leones iniciarán su participación el domingo 16 ante Japón.

El Mundial se desarrollará hasta el 30 de agosto y será organizado conjuntamente por Bélgica y Países Bajos. Los encuentros se repartirán entre el Belfius Hockey Arena de Wavre y el Wagener Stadium de Amstelveen. En total competirán 32 seleccionados: 16 en la rama femenina y otros 16 en la masculina.

Las Leonas, dirigidas por Fernando Ferrara, integran el Grupo B junto con Estados Unidos, Alemania y Escocia. Argentina abrirá su participación el sábado a las 12.30 frente al conjunto estadounidense. Su segunda presentación será el lunes 17, desde las 12, ante Alemania, mientras que cerrará la primera etapa el miércoles 19 a las 6 frente a Escocia. Todos los horarios corresponden a la Argentina.

El seleccionado femenino buscará volver a instalarse entre los principales equipos del torneo. Argentina fue campeona mundial en Perth 2002 y Rosario 2010, mientras que Países Bajos llega como vigente campeón mundial y olímpico. El conjunto neerlandés aparece nuevamente entre los equipos con mayores antecedentes para disputar las instancias decisivas.

Por otro lado, Los Leones, conducidos por Lucas Rey, compartirán el Grupo A con Japón, Países Bajos y Nueva Zelanda. Su debut será el domingo 16 a las 14 frente a Japón. Posteriormente enfrentarán al seleccionado neerlandés el martes 18 a las 13 y completarán la primera fase frente a Nueva Zelanda el jueves 20 desde las 7.30.

Además, la edición 2026 tendrá un sistema de competencia diferente. Tras la primera etapa, los dos primeros de cada grupo avanzarán a una segunda fase y conformarán las zonas E y F. Los resultados obtenidos entre selecciones que vuelvan a coincidir se arrastrarán a esa instancia. Los dos mejores de cada uno de esos grupos se clasificarán directamente a semifinales, por lo que no habrá cuartos de final.

La definición femenina se disputará el sábado 29 de agosto en Países Bajos, mientras que la final masculina será el domingo 30 en Bélgica.

En Argentina, los encuentros podrán seguirse a través de las señales de ESPN y Disney+ Plan Premium.