Inter Miami sufrió una dura derrota este sábado al caer 4-1 frente a Nashville SC, como visitante, por una nueva jornada de la Major League Soccer. Lionel Messi fue titular, falló un penal y asistió en el único gol del conjunto de Florida.

Nashville abrió el marcador a los 17 minutos mediante un cabezazo del hondureño Andy Najar. Poco después, a los 23, Inter Miami tuvo una oportunidad inmejorable para igualar cuando dispuso de un penal. Messi se hizo cargo de la ejecución, pero el arquero Brian Schwake contuvo su remate.

Sobre el cierre del primer tiempo, Telasco Segovia consiguió el empate transitorio para los visitantes tras una asistencia de Messi, dejando el partido 1-1 antes del descanso.

En el complemento, Nashville marcó claras diferencias. Hany Mukhtar puso nuevamente en ventaja al local a los 49 minutos, luego Sam Surridge amplió la diferencia y Mukhtar volvió a convertir a los 63 para establecer el definitivo 4-1.

Messi también recibió una tarjeta amarilla durante el encuentro y, sobre el final, estuvo cerca de descontar al estrellar dos remates en los postes. Fue otra jornada complicada desde el punto penal para el capitán argentino, que venía de fallar dos ejecuciones durante el Mundial 2026.

La derrota dejó a Nashville en lo más alto con 43 puntos, mientras que Inter Miami quedó con 38 unidades tras 19 partidos disputados.

El partido también tuvo un contexto especial para Messi, que atraviesa semanas difíciles luego del fallecimiento de su padre, Jorge Messi, ocurrido recientemente en Rosario a los 68 años.