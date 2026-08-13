El Gobierno de Santa Fe puso en marcha el Padrón de Actividades Agroproductivas bajo Riego (PAAR), una nueva herramienta digital destinada a productores que utilizan sistemas de riego y necesitan acreditar esa condición para acceder a beneficios tributarios vinculados al consumo de energía eléctrica.

La iniciativa fue desarrollada de manera conjunta por los ministerios de Desarrollo Productivo y Obras Públicas y apunta a establecer un procedimiento único para registrar a los productores ante las distribuidoras eléctricas de cada jurisdicción.

El mecanismo permitirá tramitar el tratamiento tributario diferencial previsto por el artículo 189 de la Ley Nacional N.º 27.802 para la electricidad utilizada en sistemas de riego agroproductivo.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, explicó que el beneficio establecido a nivel nacional contempla una alícuota diferencial de IVA para la energía eléctrica utilizada en sistemas de riego.

Según detalló, en Santa Fe su aplicación estará a cargo de la empresa o cooperativa que preste el servicio eléctrico en cada localidad, incluida la Empresa Provincial de la Energía (EPE).

Cómo será la inscripción

El trámite para incorporarse al PAAR se realizará de manera virtual ante el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

Los productores deberán completar un formulario con carácter de declaración jurada e informar sus datos personales o societarios, CUIT o CUIL y la documentación que acredite la vinculación con el inmueble donde funciona el sistema de riego.

También deberán identificar el suministro eléctrico utilizado para esa actividad, incluyendo número de cuenta o medidor y empresa prestadora.

Otro de los requisitos será informar el permiso o concesión para el uso de agua otorgado bajo la Ley Provincial N.º 13.740. En caso de no contar todavía con esa autorización, podrá acreditarse el inicio del trámite correspondiente.

Dos modalidades de registro

El PAAR establecerá dos tipos de inscripción.

La inscripción plena estará destinada a productores que ya cuenten con un permiso o concesión de uso de agua vigente. Tendrá una duración de tres años y podrá renovarse mediante un procedimiento simplificado.

La modalidad “En Regularización”, en tanto, permitirá incorporarse a quienes todavía tengan trámites pendientes ante los ministerios de Obras Públicas o Desarrollo Productivo.

En esos casos, la inscripción tendrá una vigencia de un año y su renovación dependerá del avance efectivo de los trámites iniciados.

Desde el Gobierno provincial señalaron que el nuevo padrón busca facilitar la regularización de productores que hasta el momento tenían dificultades para cumplir con los requisitos previstos por la Ley de Aguas santafesina.

Para el sector agropecuario del sur de Santa Fe, donde la disponibilidad y el costo de la energía tienen incidencia directa sobre distintas actividades productivas, la implementación del registro abre una nueva vía para acceder al régimen diferencial destinado específicamente a los sistemas de riego.