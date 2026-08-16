Un grupo de investigadores confirmó que hembras de la especie de tiburón Mustelus mustelus tienen la capacidad de reproducirse sin la intervención de machos.

El fenómeno se conoce como partenogénesis y fue observado en ejemplares estudiados en Italia. Este tipo de reproducción permite que una hembra produzca descendencia sin que exista fecundación por parte de un macho.

La partenogénesis no es completamente desconocida entre los tiburones, ya que anteriormente había sido documentada en otras especies. Sin embargo, el nuevo hallazgo llamó la atención de los científicos porque sería la primera vez que este comportamiento reproductivo se observa de manera regular en estos animales.

Los investigadores consideran que esta capacidad podría constituir una estrategia de adaptación frente a determinadas condiciones ambientales.

En particular, la reproducción sin machos podría resultar útil en situaciones en las que las hembras tienen dificultades para encontrar pareja, permitiendo mantener la reproducción de la especie bajo condiciones desfavorables.

El descubrimiento suma información para comprender mejor los mecanismos reproductivos de los tiburones y su capacidad para adaptarse a diferentes escenarios.