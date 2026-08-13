El diputado provincial Leo Calaianov desarrolló una recorrida por Rufino y Firmat, donde visitó instituciones y empresas para interiorizarse sobre su funcionamiento, proyectos y necesidades.

En Rufino, el legislador estuvo en Ward Cerramientos, una empresa dedicada al rubro de aberturas, además de visitar el Club Horizonte y la Escuela Especial N° 2048.

Durante la jornada mantuvo encuentros con responsables y representantes de cada espacio para conocer las actividades que desarrollan y las principales demandas que atraviesan.

La recorrida continuó en Firmat, donde Calaianov visitó las instalaciones de Liberato, empresa dedicada a la producción y comercialización de sales y condimentos.

También estuvo en Rospar, firma vinculada a la bulonería y al abastecimiento de la industria de maquinaria agrícola y del sector ferretero.

En ambas empresas recorrió las plantas y dialogó con sus referentes sobre los procesos productivos, las perspectivas de crecimiento y la generación de puestos de trabajo.

“Cada recorrida me permite conocer más historias, necesidades y proyectos. Por eso es importante estar en cada lugar, escuchar y avanzar con las gestiones que hacen falta”, expresó Calaianov.

El diputado estuvo acompañado durante parte de las actividades por Federico Carballeira, secretario de Infraestructura Productiva del Gobierno de Santa Fe, y por la concejal de Firmat Alina Vargas.