Firmat avanzó con una obra considerada clave para la ampliación de su sistema cloacal, luego de concretarse la apertura de sobres para completar el tercer módulo de la Planta Depuradora de Líquidos Cloacales.

El proyecto corresponde a la Licitación Pública N° 1690 de Aguas Santafesinas SA (ASSA), denominada “Optimización PDLC – Etapa 1 – Ciudad de Firmat”, y cuenta con un presupuesto oficial de $2.058.122.810, calculado con valores de marzo de 2026.

El acto fue encabezado por el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, acompañado por el intendente de Firmat, Leonel Maximino; la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio; autoridades provinciales y representantes de Aguas Santafesinas.

Una obra necesaria para ampliar la red

El objetivo central de los trabajos es incrementar la capacidad de tratamiento de líquidos cloacales de la ciudad mediante la finalización del tercer módulo de la planta depuradora.

Esta ampliación permitirá contar con la infraestructura necesaria para avanzar posteriormente con nuevas redes domiciliarias en sectores que todavía no poseen el servicio.

Entre los barrios mencionados por el Municipio aparecen Nadal, La Hermosa y Fredriksson. La información publicada oficialmente también incluye a Carlos Casado entre los sectores que podrían beneficiarse en futuras etapas.

La ejecución del módulo depurador, sin embargo, no significa que las nuevas conexiones domiciliarias se concreten de manera inmediata. La obra permitirá generar la capacidad técnica necesaria para que esas extensiones puedan desarrollarse posteriormente.

Infraestructura para el crecimiento de Firmat

Desde el Municipio destacaron el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para mejorar la infraestructura sanitaria y acompañar el crecimiento urbano.

Una vez finalizada esta etapa, Firmat contará con mayor capacidad para tratar los líquidos cloacales y podrá continuar proyectando la incorporación de sectores que actualmente permanecen fuera de la red.

El próximo desafío será avanzar con las obras específicas de extensión para que la mayor capacidad de la planta pueda traducirse en nuevas conexiones para los vecinos.