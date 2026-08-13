San Eduardo concretó la primera cuadra de pavimento urbano de su historia, en el marco de un proyecto que prevé ejecutar aproximadamente 600 metros lineales de hormigón en diferentes sectores del pueblo.

Los trabajos son realizados por la cuadrilla comunal y forman parte de un convenio entre la Comuna y el Gobierno de Santa Fe, presentado oficialmente a comienzos de este año.

La iniciativa contempla un total de seis cuadras y apunta no solamente a mejorar las condiciones de circulación, sino también a conectar instituciones educativas, espacios públicos y establecimientos vinculados con la atención de la comunidad.

Un proyecto esperado por la localidad

La pavimentación urbana fue durante años uno de los pedidos de los vecinos de San Eduardo. La ejecución de esta primera cuadra representa el comienzo de una intervención más amplia sobre distintas calles.

El proyecto había sido presentado en enero durante una visita del gobernador Maximiliano Pullaro a la localidad. En esa oportunidad se firmó el convenio para avanzar con las primeras seis cuadras.

Desde la administración comunal destacaron además las gestiones realizadas junto al ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, y la senadora provincial por el departamento General López, Leticia Di Gregorio.

Cómo será el recorrido

Según el proyecto informado, la pavimentación comienza sobre calle Urquiza y continúa hasta Italia, sector donde se encuentran la Escuela Secundaria y el Salón Comunal.

Posteriormente, el trazado seguirá por Italia, bordeará la plaza central, continuará por 11 de Septiembre, tomará Bolivia y finalizará en cercanías del SAMCo.

De esta manera, las nuevas cuadras permitirán conformar un corredor pavimentado entre algunos de los principales edificios públicos y espacios comunitarios de San Eduardo.

Los trabajos se desarrollan dentro del Programa de Obras Urbanas (POU), dependiente del Ministerio de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe.