San Eduardo alcanzó un hecho inédito en materia de infraestructura urbana con la ejecución de su primera cuadra pavimentada. Los trabajos están a cargo de la cuadrilla comunal y forman parte de un proyecto que prevé completar seis cuadras de hormigón.

La iniciativa comenzó a tomar forma a principios de este año, cuando autoridades provinciales y comunales firmaron el convenio para desarrollar las primeras cuadras de pavimento urbano de la localidad.

En total, el programa contempla aproximadamente 600 metros lineales y tiene como objetivo mejorar la circulación vehicular y generar una conexión más directa entre instituciones y espacios de uso comunitario.

Un proyecto esperado por la comunidad

La pavimentación del casco urbano fue durante años una de las demandas de los vecinos de San Eduardo. La concreción de la primera cuadra representa el inicio de una intervención que continuará avanzando por distintos sectores.

Desde la Comuna destacaron las gestiones realizadas junto al Gobierno de Santa Fe y mencionaron el acompañamiento del gobernador Maximiliano Pullaro, el ministro de Obras Públicas Lisandro Enrico y la senadora provincial por General López, Leticia Di Gregorio.

El recorrido de las nuevas cuadras

El proyecto comienza sobre calle Urquiza y continúa hasta Italia, sector donde se encuentran la Escuela Secundaria y el Salón Comunal.

Posteriormente, la pavimentación seguirá por calle Italia, bordeará la plaza central, continuará por 11 de Septiembre y Bolivia y finalizará en las inmediaciones del Samco.

De esta manera, además de mejorar las condiciones de transitabilidad, el trazado permitirá unir algunos de los principales puntos institucionales y comunitarios de San Eduardo.

Los trabajos se desarrollan dentro del Programa de Obras Urbanas del Ministerio de Obras Públicas de Santa Fe.