Una mujer fue detenida este viernes 14 de agosto en Villa Cañás en el marco de una investigación por un presunto robo cometido contra un adulto mayor. La causa es encabezada por el fiscal coordinador Iván Raposo junto a la fiscal adjunta Larisa Barucca y, hasta el momento, tiene una calificación legal provisoria de robo simple.

El episodio investigado ocurrió durante la noche del 7 de agosto en una vivienda de la ciudad. Según la hipótesis que analiza la Fiscalía, la mujer habría mantenido un encuentro con el hombre y, en un momento de distracción, presuntamente habría colocado una sustancia con efectos somníferos en su bebida.

Esta mecánica constituye por el momento una hipótesis investigativa y no un hecho establecido judicialmente.

De acuerdo con los elementos incorporados a la causa, después de que el hombre quedara con su capacidad de reacción disminuida habrían desaparecido de la vivienda aproximadamente cuatro millones de pesos y siete mil dólares.

Un mensaje que llamó la atención

Uno de los testimonios incorporados a la investigación corresponde a la cuidadora del adulto mayor, quien mantenía contacto habitual con él.

Durante aquella madrugada habría recibido un mensaje de WhatsApp que le resultó extraño por la manera en que estaba escrito. Según su declaración, el hombre utilizaba habitualmente mensajes de audio, por lo que decidió acercarse hasta la vivienda ante la falta de nuevas respuestas.

Al llegar habría encontrado las puertas abiertas, luces encendidas y al hombre en un estado de somnolencia. Además, según su testimonio, cuando se aproximaba al lugar observó retirarse de las inmediaciones a una mujer.

Posteriormente, el adulto mayor debió recibir asistencia y fue trasladado a un centro de salud de Firmat. Familiares señalaron que presentaba un cuadro de deshidratación y neumonía por broncoaspiración.

Cámaras y medidas judiciales

En este marco, los investigadores analizaron registros de cámaras de seguridad para reconstruir los movimientos producidos durante aquella noche.

La investigación sostiene de manera preliminar que el vehículo de la víctima habría realizado un recorrido hasta las inmediaciones del domicilio de la mujer investigada y posteriormente regresó. Otro registro ubicaría a una mujer saliendo a pie de la vivienda del adulto mayor alrededor de las 00.35.

Con los elementos reunidos, la Fiscalía solicitó diferentes medidas judiciales, entre ellas un allanamiento destinado a buscar teléfonos celulares, medicamentos, psicofármacos, dinero y otros elementos que pudieran guardar relación con el expediente.

Finalmente, este viernes se dispuso la detención de la mujer.

La causa continúa abierta y las circunstancias investigadas todavía deberán ser determinadas judicialmente. La calificación de robo simple es provisoria y puede modificarse de acuerdo con las pruebas que se incorporen.

La mujer investigada mantiene su presunción de inocencia mientras no exista una sentencia judicial firme.