La directora de la EEMPA de Villa Cañás, Gisela de la Maza, participó de un nuevo “Mano a Mano” y brindó detalles sobre la experiencia que dos alumnas de la institución tuvieron en el programa “Diputados por un Día”, desarrollado en la ciudad de Santa Fe.

Malena García y Mía Esteban fueron las encargadas de representar a la escuela y defender un proyecto vinculado con la salud mental, una problemática que, según explicó De la Maza, ocupa un lugar cada vez más importante dentro de la comunidad educativa.

La participación surgió a partir de una invitación de la diputada provincial Sofía Galnares, mediante Guillermo Gallo. Las estudiantes realizaron previamente una capacitación en Venado Tuerto para conocer el funcionamiento y la elaboración de los proyectos.

En un primer momento, la directora había pensado en impulsar una iniciativa relacionada con la necesidad de incorporar computadoras a la EEMPA. Sin embargo, fueron las propias alumnas quienes plantearon trabajar sobre salud mental.

“Es algo que hablamos mucho con los profesores”, explicó De la Maza durante la entrevista.

La propuesta busca poner el foco especialmente en los adultos y en la necesidad de contar con profesionales capacitados que puedan brindar acompañamiento ante situaciones vinculadas con depresión, angustia, tristeza, soledad y otras problemáticas.

Según relató la directora, el proyecto recibió 24 votos durante la experiencia legislativa y logró su aprobación dentro de la actividad. Ahora, desde la institución analizan los pasos a seguir y la posibilidad de llevar la iniciativa también al Municipio o al Concejo local.

De la Maza sostuvo que las dificultades vinculadas con la salud mental ya eran observadas en la EEMPA antes de la pandemia y señaló que posteriormente la problemática se profundizó.

También destacó el papel que cumple la escuela como espacio de integración. La institución reúne estudiantes de distintas edades y, según explicó, la convivencia entre jóvenes y adultos genera vínculos que fortalecen tanto el aprendizaje como la vida social.

La directora contó que muchos adultos llegan con temor a retomar sus estudios después de varios años, pero con el tiempo logran integrarse al grupo, recuperar confianza y completar una etapa pendiente de sus vidas.

Actualmente, el segundo año de la EEMPA cuenta con una matrícula de 32 estudiantes, una cifra significativa para una institución que posee tres divisiones.

“Ver cómo llegan y cómo salen de EEMPA es muy gratificante”, expresó De la Maza, quien lleva 21 años trabajando en la institución y siete como directora.

Una campaña para conseguir computadoras

Durante la entrevista también surgió una necesidad concreta de la escuela: disponer de equipamiento informático.

La EEMPA busca conformar una pequeña sala de computación que permita a sus estudiantes aprender herramientas como Word, Excel y Canva, además de trabajar en la elaboración de currículums y presentaciones.

Por ese motivo, se convocó a empresas, comercios y vecinos de Villa Cañás que puedan donar computadoras o elementos en funcionamiento.

No es necesario que sean equipos nuevos. La institución puede recibir monitores, CPU, teclados, mouse y otros componentes que permitan mejorar las posibilidades de capacitación de los alumnos.

La iniciativa apunta especialmente a brindar mayores herramientas laborales a personas que regresan a la escuela secundaria después de varios años y que, en muchos casos, combinan sus estudios nocturnos con el trabajo y las responsabilidades familiares.