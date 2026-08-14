La Municipalidad de Villa Cañás avanza con los trabajos de pavimentación del acceso a la ciudad ubicado en la intersección de avenida 64 y la Ruta Provincial 94.

Las tareas son ejecutadas a través de la Secretaría de Obras Públicas y tienen como objetivo mejorar las condiciones de circulación en uno de los ingresos a Villa Cañás.

La intervención incluye el hormigonado del sector, lo que permitirá ordenar el tránsito y brindar mejores condiciones de seguridad para quienes ingresan o salen de la ciudad por ese punto.

Los trabajos de pavimentación se complementan con la construcción de dársenas que se desarrolla con el acompañamiento del Gobierno de Santa Fe, a través de la Dirección Provincial de Vialidad.

La obra forma parte de las intervenciones destinadas a mejorar la infraestructura vial y la conectividad en los accesos a Villa Cañás.