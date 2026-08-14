En un nuevo Mano a Mano con... Heriberto Chaverra, presidente de la Junta de Acción Comunal Santa Bárbara, ubicada en el corregimiento Santa Inés, municipio de Andes, en el departamento de Antioquia, Colombia. Durante la entrevista relató cómo se vivió el fuerte terremoto y explicó la situación que atraviesan actualmente las familias afectadas.

Chaverra contó que el movimiento sísmico se sintió con fuerza durante la mañana y que muchos vecinos debieron abandonar rápidamente sus viviendas para buscar lugares abiertos y seguros ante el temor de derrumbes.

Tras el terremoto comenzaron los relevamientos para determinar el alcance de los daños. Según explicó, integrantes de las organizaciones comunales, Bomberos y organismos de gestión del riesgo recorrieron las viviendas para registrar las afectaciones y elevar la información a las autoridades.

De acuerdo con Chaverra, solamente en el corregimiento Santa Inés se contabilizaron alrededor de 70 viviendas afectadas, mientras que entre siete y ocho habrían sufrido daños de tal magnitud que terminaron colapsando.

“Más que todo es la reparación de las viviendas que se debe hacer, ya que algunas de ellas colapsaron y las familias se han ido a dormir y vivir donde vecinos o familiares”, explicó durante la entrevista.

Esperan materiales para comenzar la reconstrucción

Una de las principales necesidades de la comunidad pasa actualmente por conseguir materiales para reparar las casas dañadas.

Chaverra señaló que cemento, hierro y otros elementos de construcción serán fundamentales para comenzar la recuperación de las viviendas. También destacó una práctica habitual de la región conocida como “convite”, mediante la cual los propios vecinos se organizan para realizar trabajos comunitarios.

“Cuando llegan los materiales, nos unimos entre varios”, explicó.

El dirigente comunal indicó además que, hasta el momento de la entrevista, en su zona se habían realizado principalmente relevamientos y visitas de organismos de emergencia, pero todavía esperaban la llegada de asistencia concreta para las familias.

Una comunidad golpeada por dos emergencias

La situación se vuelve aún más compleja porque Santa Inés había atravesado otra emergencia apenas dos meses atrás.

Según relató Chaverra, una avalancha provocó entonces la destrucción de cuatro viviendas y generó daños en puentes y otras estructuras de la zona. Desde ese momento se vienen desarrollando tareas para mejorar el cauce de un río y reforzar distintos sectores.

El reciente terremoto sumó ahora una nueva dificultad para una comunidad ubicada a unos 26 kilómetros del municipio de Andes y cuya actividad económica está vinculada principalmente a la producción de café, además del cultivo de plátano y banano.

Chaverra explicó que muchas familias atraviesan además un momento económico complicado debido a que la principal cosecha cafetera comenzará recién hacia octubre.

El papel de las organizaciones comunitarias

Durante el Mano a Mano, el presidente de la Junta de Acción Comunal destacó la importancia de las organizaciones barriales para transmitir rápidamente información desde las zonas rurales hacia las autoridades.

También mencionó inconvenientes en las comunicaciones después del terremoto, principalmente por problemas con la señal de telefonía móvil, lo que dificultó conocer rápidamente la situación de algunas comunidades alejadas.

Según explicó, las juntas comunales funcionan como enlace con la administración municipal, Bomberos y los organismos de gestión del riesgo del departamento de Antioquia.

Finalmente, Chaverra manifestó que la comunidad espera poder canalizar ayuda destinada principalmente a materiales de construcción y reparación de viviendas.

Además, dejó un mensaje de solidaridad y cooperación entre los pueblos latinoamericanos frente a este tipo de emergencias.

“Siempre estamos dispuestos a realizar trabajos colectivos”, remarcó.