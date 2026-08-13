A poco más de un año de las elecciones presidenciales de 2027, dentro del Gobierno nacional comenzó a aparecer una preocupación por el nivel de rechazo de la sociedad hacia la dirigencia política y por el posible desgaste del perfil “anticasta” que acompañó a Javier Milei desde su llegada a la Presidencia.

Según publicó Agencia Noticias Argentinas, fuentes de la Casa Rosada sostienen que existe un rechazo generalizado hacia los principales dirigentes y consideran que esa situación también alcanza al oficialismo.

“Detectamos un rechazo generalizado a todos los dirigentes. No es casualidad que ninguno de los políticos pase los 40 o 45 puntos de imagen positiva y en imagen negativa están todos por encima del 55%”, expresó una fuente citada por la agencia.

Desde ese sector del Gobierno interpretan que el descontento con la política tradicional continúa vigente y temen que determinados episodios terminen debilitando una de las principales banderas con las que Milei construyó su espacio político.

La preocupación también estaría vinculada, según la información difundida, a situaciones relacionadas con José Luis Espert y Manuel Adorni, quienes habrían tenido que apartarse de compromisos con la administración libertaria por procesos judiciales.

Otro dato observado dentro del oficialismo surge de un estudio de la consultora Casa Tres. Según ese relevamiento, después de la situación económica, la corrupción aparece como uno de los principales problemas señalados por los encuestados, con un 16%.

En la Casa Rosada también analizan el impacto que pueden generar las reuniones partidarias y las negociaciones políticas tradicionales. Consideran que algunas de esas imágenes podrían entrar en contradicción con el discurso que permitió a La Libertad Avanza captar en 2023 a un electorado crítico de las estructuras políticas tradicionales.

Una fuente cercana al Presidente sintetizó esa inquietud: “La acumulación de comportamientos que la sociedad detesta no nos beneficia”.

De acuerdo con las estimaciones citadas por NA, Milei se ubicaría actualmente en torno al 35% de imagen positiva. Sin embargo, dentro del oficialismo consideran que todavía no apareció una figura capaz de capitalizar el descontento desde afuera del sistema político.

La negociación con el PRO

En paralelo, La Libertad Avanza analiza su estrategia electoral para 2027 y mantiene abierta la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el PRO.

En las últimas horas, Mauricio Macri retomó contactos con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, con el objetivo de recomponer el vínculo entre ambos espacios.

Este jueves está previsto un primer encuentro de trabajo en la Casa Rosada. Por el oficialismo participarían Eduardo “Lule” Menem y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, mientras que por el PRO asistirían Cristian Ritondo y Fernando de Andres.

En el Gobierno consideran que un entendimiento con el partido amarillo, sumado a una eventual fragmentación de la oposición, podría fortalecer las posibilidades de Milei de buscar un segundo mandato.

Para los lectores del sur de Santa Fe, estas negociaciones tendrán además impacto en el armado político y electoral que ambos espacios deberán definir en la provincia rumbo a los comicios nacionales de 2027.