La quinta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino comenzará este viernes 14 de agosto y se extenderá hasta el lunes 17, con 14 encuentros distribuidos en cuatro jornadas.

El primer partido será desde las 20.30 entre Racing y Banfield, en Avellaneda, con Andrés Merlos como árbitro principal y Germán Delfino a cargo del VAR.

El sábado concentrará la mayor cantidad de encuentros, con seis partidos. Entre los más destacados aparece la visita de Boca a Platense, desde las 21.15 en Vicente López.

La actividad comenzará a las 14.30 con Aldosivi-Tigre y San Lorenzo-Unión. Más tarde, desde las 16.45, Estudiantes y Gimnasia protagonizarán el clásico de La Plata.

También jugarán Newell’s ante Deportivo Riestra y Belgrano frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, ambos desde las 19.

El domingo será el turno de River, que recibirá a Argentinos Juniors desde las 18 en el Monumental. La jornada también tendrá Sarmiento-Huracán, Central Córdoba-Instituto y Barracas Central-Rosario Central.

La fecha se completará el lunes con cuatro encuentros. Independiente visitará a Lanús desde las 17, mientras que Gimnasia de Mendoza y Talleres de Córdoba cerrarán la programación a partir de las 21.30.

Cronograma completo

Viernes 14 de agosto

Racing – Banfield | 20.30

Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Germán Delfino

Sábado 15 de agosto

Aldosivi – Tigre | 14.30

Árbitro: Juan Pafundi | VAR: Sebastián Habib

San Lorenzo – Unión | 14.30

Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Diego Ceballos

Estudiantes (LP) – Gimnasia (LP) | 16.45

Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Héctor Paletta

Newell’s – Deportivo Riestra | 19.00

Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Gastón Monson Brizuela

Belgrano – Independiente Rivadavia | 19.00

Árbitro: Nazareno Arasa | VAR: Silvio Trucco

Platense – Boca | 21.15

Árbitro: Jorge Baliño | VAR: Lucas Novelli

Domingo 16 de agosto

Sarmiento – Huracán | 15.00

Árbitro: Hernán Mastrángelo | VAR: Salomé Di Iorio

River – Argentinos Juniors | 18.00

Árbitro: Facundo Tello | VAR: Pablo Echavarría

Central Córdoba – Instituto | 20.15

Árbitro: Darío Herrera | VAR: José Carreras

Barracas Central – Rosario Central | 20.15

Árbitro: Pablo Dóvalo | VAR: Andrés Merlos

Lunes 17 de agosto

Estudiantes de Río Cuarto – Atlético Tucumán | 14.45

Árbitro: Fernando Echenique | VAR: Adrián Franklin

Lanús – Independiente | 17.00

Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: Sebastián Zunino

Vélez – Defensa y Justicia | 19.15

Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Nicolás Lamolina

Gimnasia de Mendoza – Talleres | 21.30

Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Maximiliano Macheroni