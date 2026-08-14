El Clausura pone en marcha la quinta fecha: días, horarios y árbitros de todos los partidos
La quinta fecha del Torneo Clausura del fútbol argentino comenzará este viernes 14 de agosto y se extenderá hasta el lunes 17, con 14 encuentros distribuidos en cuatro jornadas.
El primer partido será desde las 20.30 entre Racing y Banfield, en Avellaneda, con Andrés Merlos como árbitro principal y Germán Delfino a cargo del VAR.
El sábado concentrará la mayor cantidad de encuentros, con seis partidos. Entre los más destacados aparece la visita de Boca a Platense, desde las 21.15 en Vicente López.
La actividad comenzará a las 14.30 con Aldosivi-Tigre y San Lorenzo-Unión. Más tarde, desde las 16.45, Estudiantes y Gimnasia protagonizarán el clásico de La Plata.
También jugarán Newell’s ante Deportivo Riestra y Belgrano frente a Independiente Rivadavia de Mendoza, ambos desde las 19.
El domingo será el turno de River, que recibirá a Argentinos Juniors desde las 18 en el Monumental. La jornada también tendrá Sarmiento-Huracán, Central Córdoba-Instituto y Barracas Central-Rosario Central.
La fecha se completará el lunes con cuatro encuentros. Independiente visitará a Lanús desde las 17, mientras que Gimnasia de Mendoza y Talleres de Córdoba cerrarán la programación a partir de las 21.30.
Cronograma completo
Viernes 14 de agosto
Racing – Banfield | 20.30
Árbitro: Andrés Merlos | VAR: Germán Delfino
Sábado 15 de agosto
Aldosivi – Tigre | 14.30
Árbitro: Juan Pafundi | VAR: Sebastián Habib
San Lorenzo – Unión | 14.30
Árbitro: Leandro Rey Hilfer | VAR: Diego Ceballos
Estudiantes (LP) – Gimnasia (LP) | 16.45
Árbitro: Yael Falcón Pérez | VAR: Héctor Paletta
Newell’s – Deportivo Riestra | 19.00
Árbitro: Luis Lobo Medina | VAR: Gastón Monson Brizuela
Belgrano – Independiente Rivadavia | 19.00
Árbitro: Nazareno Arasa | VAR: Silvio Trucco
Platense – Boca | 21.15
Árbitro: Jorge Baliño | VAR: Lucas Novelli
Domingo 16 de agosto
Sarmiento – Huracán | 15.00
Árbitro: Hernán Mastrángelo | VAR: Salomé Di Iorio
River – Argentinos Juniors | 18.00
Árbitro: Facundo Tello | VAR: Pablo Echavarría
Central Córdoba – Instituto | 20.15
Árbitro: Darío Herrera | VAR: José Carreras
Barracas Central – Rosario Central | 20.15
Árbitro: Pablo Dóvalo | VAR: Andrés Merlos
Lunes 17 de agosto
Estudiantes de Río Cuarto – Atlético Tucumán | 14.45
Árbitro: Fernando Echenique | VAR: Adrián Franklin
Lanús – Independiente | 17.00
Árbitro: Sebastián Martínez | VAR: Sebastián Zunino
Vélez – Defensa y Justicia | 19.15
Árbitro: Nicolás Ramírez | VAR: Nicolás Lamolina
Gimnasia de Mendoza – Talleres | 21.30
Árbitro: Andrés Gariano | VAR: Maximiliano Macheroni