Un hombre armado fue detenido en el club de golf del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ubicado en Rancho Palos Verdes, California. El procedimiento ocurrió horas antes de que el mandatario participara de una cena de recaudación de fondos del Comité Nacional Republicano.

El caso fue presentado en las últimas horas ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para que se evalúen los cargos correspondientes.

Según informaron las autoridades, los agentes llegaron al establecimiento alrededor de las 15.30 del domingo, luego de que una unidad federal alertara sobre la presencia de una persona sospechosa dentro de la propiedad.

El individuo estaba tomando fotografías y grabando videos mientras recorría las instalaciones. De acuerdo con el reporte policial, sus movimientos generaron sospechas porque parecía observar las tareas y los dispositivos de seguridad del lugar.

El detenido fue identificado como Jeanine John Taele, de 38 años. Durante la requisa, los efectivos encontraron en uno de sus bolsillos un cargador con municiones de punta hueca.

En el vehículo del sospechoso también fue hallada una pistola cargada, con una bala en la recámara, junto con un segundo cargador completo.

Taele fue detenido bajo sospecha de portar un arma de fuego oculta y poseer munición prohibida. De acuerdo con los registros de la cárcel del condado, permanecía alojado sin derecho a fianza.

Como parte de la investigación, detectives del Grupo de Trabajo Conjunto contra el Terrorismo del FBI allanaron su vivienda el lunes.

Durante el procedimiento fueron secuestrados un rifle presuntamente modificado de manera ilegal, otra pistola, un chaleco antibalas, cargadores de alta capacidad, municiones y varias libretas.

Hasta el momento, las autoridades no informaron cuál habría sido la intención del detenido ni establecieron públicamente una relación directa entre su presencia en el lugar y la posterior visita de Trump.