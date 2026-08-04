En una nueva edición de “Mano a mano con…”, la farmacéutica Myriam Dillon habló sobre la adherencia a los tratamientos con medicamentos y remarcó la importancia de respetar las dosis, los horarios y el tiempo indicado por los profesionales de la salud.

Durante la entrevista realizada en los estudios de Sonic TV, Dillon explicó que un tratamiento no termina con la consulta médica o con la compra del medicamento. Su cumplimiento continúa diariamente en el domicilio del paciente.

“La adherencia al tratamiento es tomar la medicación correctamente, en la dosis indicada, en los horarios correspondientes y durante el tiempo necesario que estableció el médico”, señaló.

El riesgo de abandonar la medicación

Uno de los problemas más frecuentes aparece cuando el paciente comienza a sentirse mejor y decide suspender el medicamento por su cuenta.

Según explicó la profesional, la mejoría suele producirse precisamente porque el tratamiento está funcionando. Abandonarlo antes de tiempo puede generar recaídas, complicaciones o la necesidad de iniciar nuevamente la atención médica.

Esta situación puede observarse en los tratamientos con antibióticos. Si el médico indica una duración determinada, el paciente debe completar ese período, aunque los síntomas hayan disminuido.

“No hay que dejar el tratamiento porque uno se siente mejor. Si fueron indicados diez días, deben cumplirse los diez días”, sostuvo Dillon.

Enfermedades crónicas

La farmacéutica advirtió que la falta de adherencia resulta especialmente preocupante en personas con enfermedades crónicas, como hipertensión, diabetes, asma, EPOC, colesterol elevado o epilepsia.

También mencionó los tratamientos vinculados con la depresión, la ansiedad y otras patologías psiquiátricas, que necesitan seguimiento profesional y no deben ser suspendidos de manera repentina.

Dillon indicó que se estima que entre el 30% y el 50% de los pacientes con enfermedades crónicas no utilizan sus medicamentos de acuerdo con la indicación médica.

Esta conducta puede reducir la efectividad del tratamiento, provocar complicaciones, generar internaciones evitables y aumentar los costos del sistema sanitario.

Olvidos, efectos adversos y dificultades económicas

Entre las principales causas que llevan a una persona a incumplir un tratamiento aparecen los olvidos, la cantidad de medicamentos que debe tomar, los efectos adversos y las dificultades económicas.

En los adultos mayores o pacientes polimedicados, la organización mediante pastilleros puede facilitar el cumplimiento de las tomas.

Cuando se presenta un efecto adverso, Dillon recomendó no abandonar directamente la medicación. El paciente debe comunicar lo sucedido al médico o al farmacéutico para evaluar un cambio de dosis, una modificación en los horarios o el reemplazo del medicamento.

“Ante un efecto adverso, primero hay que consultar. Nunca se debe abandonar el tratamiento sin indicación”, afirmó.

En relación con el precio de los medicamentos, señaló que las farmacias pueden ofrecer alternativas comerciales elaboradas con la misma monodroga, permitiendo encontrar una opción que el paciente pueda afrontar.

Controles médicos periódicos

Dillon también aclaró que recibir una medicación no significa que deba mantenerse indefinidamente sin nuevos controles.

Los pacientes con hipertensión, diabetes, colesterol elevado, ansiedad, depresión u otras patologías deben realizar consultas periódicas para comprobar si la dosis continúa siendo adecuada.

En algunos tratamientos psiquiátricos, por ejemplo, el profesional puede reducir progresivamente la dosis cuando observa una evolución favorable.

Medicamentos solamente en farmacias

Otro de los temas abordados fue la venta de medicamentos fuera de las farmacias. La profesional sostuvo que los medicamentos no son productos de consumo común y que deben ser entregados bajo condiciones adecuadas de almacenamiento, conservación y asesoramiento.

La compra en una farmacia permite controlar la procedencia, la fecha de vencimiento, las condiciones de refrigeración y las posibles contraindicaciones.

“Los medicamentos no son golosinas ni productos de góndola. No son inocuos y deben ser dispensados por profesionales capacitados”, remarcó.

La farmacéutica también recordó que un medicamento apropiado para una persona puede no serlo para otra, especialmente cuando existen alergias, enfermedades previas o tratamientos simultáneos.

Un servicio para pacientes polimedicados

Durante la entrevista, Dillon informó que las farmacias cuentan con una unidad de optimización de la farmacoterapia, un servicio gratuito y confidencial desarrollado junto con el Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe, Segunda Circunscripción, y la Facultad de Ciencias Bioquímicas y Farmacéuticas de la Universidad Nacional de Rosario.

El programa está dirigido especialmente a pacientes que utilizan varios medicamentos. Los profesionales analizan las dosis, los horarios, las posibles superposiciones, los efectos adversos y las interacciones entre diferentes tratamientos.

Finalmente, Dillon recomendó consultar todas las dudas con médicos y farmacéuticos, informar cualquier alergia conocida y evitar la automedicación.

“Nunca hay que tener vergüenza de preguntar. El objetivo es que el paciente utilice correctamente sus medicamentos y pueda mejorar su calidad de vida”, concluyó.