Según la información difundida por el periodista especializado en el mercado de pases Fabrizio Romano, Fiorentina quedó al frente de las conversaciones, aunque el acuerdo todavía no está cerrado ni fue anunciado oficialmente por las instituciones.

Roma, Valencia y otros equipos europeos también realizaron consultas por el exjugador de River Plate. Sin embargo, el conjunto italiano habría tomado ventaja en las últimas horas y trabaja para resolver los detalles de la operación.

La intención del Real Madrid sería cederlo durante una temporada, sin incluir una opción de compra. De esta manera, el club español conservaría la totalidad de los derechos del jugador y podría seguir de cerca su evolución.

Además, la institución madrileña podría hacerse cargo de una parte del salario para facilitar el acuerdo.

Mastantuono aceptaría buscar mayor continuidad fuera de Madrid, aunque su prioridad sería permanecer en el fútbol europeo. Por ese motivo, por el momento quedó descartada la posibilidad de un regreso inmediato a River.

El mediocampista no fue convocado para el último partido amistoso del Real Madrid, disputado precisamente ante Fiorentina, mientras las dirigencias avanzaban en las conversaciones.

Durante su primera temporada en el equipo español, el argentino disputó 35 encuentros y convirtió tres goles. Sin lograr consolidarse como titular, una cesión podría permitirle sumar más minutos y continuar con su adaptación al fútbol europeo.

La operación está encaminada, pero todavía no fue confirmada oficialmente. Fiorentina aparece como la principal candidata y espera completar el acuerdo en los próximos días.