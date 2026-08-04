Villa Cañás celebró el Día de la Pachamama con una ceremonia comunitaria

La actividad se desarrolló en la plaza Pachamama del barrio 4 Hectáreas y contó con la participación de estudiantes, docentes, autoridades municipales, familias y vecinos.
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Villa Cañás conmemoró el Día de la Pachamama con una jornada cultural y comunitaria realizada en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el barrio 4 Hectáreas.766636267_4253572818281201_7020073962581559171_n

La actividad fue organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad junto con la Escuela Normal Domingo F. Sarmiento. Participaron alumnos del Nivel Primario, docentes y directivos de la Escuela N.º 38, familias, vecinos y autoridades locales.764818158_1334151845164829_7726421464052817183_n

También estuvieron presentes el intendente Norberto Gizzi e integrantes del gabinete municipal.

Durante la jornada se desarrollaron momentos de reflexión y diferentes expresiones culturales vinculadas con el agradecimiento a la tierra, la protección del ambiente y el respeto por las tradiciones ancestrales.760671415_2107182219991899_763246674370377177_n

La artista Sofía Chaskita, autora de un mural alusivo a la fecha, encabezó la tradicional ceremonia de la Pachamama. Estudiantes, docentes y vecinos colocaron ofrendas en la tierra como símbolo de agradecimiento, unión y cuidado de la naturaleza.764881032_1106911362025297_5806028644235641862_n

La propuesta también contó con la participación de la agrupación La Gauchito Gil, que presentó un número de danza folclórica ante los asistentes.

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