Villa Cañás conmemoró el Día de la Pachamama con una jornada cultural y comunitaria realizada en la plaza que lleva su nombre, ubicada en el barrio 4 Hectáreas.

La actividad fue organizada por la Dirección de Cultura de la Municipalidad junto con la Escuela Normal Domingo F. Sarmiento. Participaron alumnos del Nivel Primario, docentes y directivos de la Escuela N.º 38, familias, vecinos y autoridades locales.

También estuvieron presentes el intendente Norberto Gizzi e integrantes del gabinete municipal.

Durante la jornada se desarrollaron momentos de reflexión y diferentes expresiones culturales vinculadas con el agradecimiento a la tierra, la protección del ambiente y el respeto por las tradiciones ancestrales.

La artista Sofía Chaskita, autora de un mural alusivo a la fecha, encabezó la tradicional ceremonia de la Pachamama. Estudiantes, docentes y vecinos colocaron ofrendas en la tierra como símbolo de agradecimiento, unión y cuidado de la naturaleza.

La propuesta también contó con la participación de la agrupación La Gauchito Gil, que presentó un número de danza folclórica ante los asistentes.