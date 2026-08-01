Un coche bomba explotó frente al comando de la Policía del Departamento de Norte de Santander, en la ciudad colombiana de Cúcuta, y dejó al menos once personas heridas.

El ataque ocurrió en el barrio Tasajero, cerca del mercado mayorista Cenabastos y a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela. Entre los lesionados se encuentran ocho integrantes de la Policía y tres civiles.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, el vehículo habría ingresado a la zona aprovechando el movimiento habitual de camiones y vehículos de carga. Luego de la detonación también fueron lanzados otros artefactos explosivos en los alrededores.

Una de las personas alcanzadas por las explosiones fue una mujer que trabajaba en un puesto callejero de café. Hasta el momento no se informaron víctimas fatales.

El secretario de Seguridad de Norte de Santander, George Quintero, confirmó el número de heridos y calificó el episodio como un hecho “atroz” y “violento”.

“En este momento tenemos ocho personas lesionadas de la Policía y tres personas particulares. Es un hecho atroz, violento, y es lamentable lo que pasó”, expresó el funcionario.

Recompensa para identificar a los responsables

Las autoridades colombianas activaron un operativo de investigación y ofrecieron una recompensa equivalente a más de 32.000 dólares para quienes aporten información que permita identificar y detener a los autores.

Hasta el momento no existe una atribución oficial del atentado.

La explosión se produjo a seis días de la asunción del presidente electo Abelardo de la Espriella, quien condenó el ataque y manifestó su respaldo a los policías y civiles heridos.

“Condeno con absoluta firmeza el cobarde atentado terrorista perpetrado en Cúcuta contra nuestra Policía Nacional. Mi solidaridad con los uniformados heridos, sus familias y con todos los ciudadanos que hoy viven momentos de angustia”, señaló.

También se pronunció el general retirado Jorge Eduardo Mora, designado como futuro ministro de Defensa, quien aseguró que la próxima administración buscará fortalecer a las fuerzas de seguridad.

Escalada de violencia en la frontera

El ataque se produjo en medio de una escalada de hechos violentos en Norte de Santander, una región en la que operan diferentes organizaciones armadas, entre ellas el Ejército de Liberación Nacional y disidencias de las FARC.

Sin embargo, ninguna de esas organizaciones fue señalada oficialmente como responsable del coche bomba.

Tres días antes del atentado, dos policías habían resultado heridos durante una emboscada contra la caravana del coronel Jorge Andrés Bernal, en las cercanías de El Zulia. En junio, además, un periodista fue asesinado por sicarios en Cúcuta.

La sucesión de ataques incrementó la preocupación por la seguridad en una zona estratégica para Colombia debido a su cercanía con Venezuela y a la actividad de grupos armados ilegales.