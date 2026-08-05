La Comuna de Santa Isabel desarrolló una nueva jornada del programa “La Comuna en tu Barrio”, que en esta oportunidad tuvo como punto de intervención al barrio Luján.

El operativo fue encabezado por el presidente comunal Pablo Giorgis y contó con la participación de trabajadores de diferentes áreas del Gobierno local.

Durante la jornada se realizaron tareas de corte de pasto, barrido, poda, limpieza de cunetas y mejoramiento de calles mediante la colocación de piedra.

También se llevó adelante una campaña de vacunación destinada a perros y gatos del sector, como parte de las acciones vinculadas al cuidado y la salud animal.

Además de los trabajos operativos, el personal comunal recorrió las viviendas para recibir reclamos y sugerencias de los vecinos. En ese marco, se difundieron las actividades de las áreas de Educación, Cultura y Promoción Social.

La recorrida incluyó información preventiva y recomendaciones ante un posible escenario climático asociado al fenómeno de El Niño.

“Seguimos en la calle, escuchando las demandas diarias y trabajando para mejorar el servicio en cada rincón del pueblo”, expresó Giorgis durante la actividad.

Según se informó, el programa continuará durante las próximas semanas en otros barrios de Santa Isabel. La iniciativa busca acercar la atención comunal, conocer las necesidades de cada sector y coordinar respuestas ante diferentes problemáticas.