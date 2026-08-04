La búsqueda de Tahiel Herrera, el niño de 6 años que había desaparecido en la ciudad de Neuquén, terminó de manera trágica durante la madrugada de este martes. Su cuerpo fue encontrado dentro de un predio perteneciente al Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS).

Tahiel, quien tenía trastorno del espectro autista, había sido visto por última vez alrededor de las 20 del lunes, luego de salir de la vivienda de un familiar ubicada en el barrio Confluencia.

De acuerdo con los primeros testimonios, el niño habría ingresado a un terreno situado sobre calle Tronador. Desde ese momento, familiares y autoridades perdieron su rastro.

La desaparición provocó un amplio operativo del que participaron efectivos de la Policía de Neuquén, Bomberos, personal sanitario y numerosos vecinos. Durante varias horas se realizaron rastrillajes en el sector, mientras la imagen del niño circulaba por redes sociales.

Una de las hipótesis iniciales indicaba que Tahiel podría haber caído dentro de alguno de los tanques de tratamiento de aguas servidas existentes en el establecimiento. Esa posibilidad, sin embargo, todavía no fue confirmada oficialmente.

Según indicaron vecinos de la zona, el ingreso al predio suele permanecer abierto y cuenta con una garita de seguridad. Las condiciones de acceso al lugar también serán parte de la investigación.

Pasadas las 0.30 arribaron al establecimiento integrantes del Cuerpo Médico Forense y representantes del Poder Judicial. Poco después, las autoridades confirmaron el hallazgo del cuerpo del niño.

Los restos fueron trasladados para la realización de los estudios correspondientes, mientras personal de Policía Científica continuaba trabajando en el lugar.

La causa quedó en manos de la Justicia neuquina. Las pericias deberán establecer la causa exacta de la muerte y determinar cómo llegó Tahiel hasta ese sector sin ser advertido.