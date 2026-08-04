La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe dejó firme la declaración de inconstitucionalidad del tope aplicado a determinados haberes jubilatorios, uno de los puntos más cuestionados de la reforma previsional impulsada por el Gobierno de Maximiliano Pullaro.

La resolución se conoció en el marco de la causa denominada “Ramón”, en la que el máximo tribunal provincial rechazó el recurso extraordinario presentado por la Provincia contra una sentencia anterior.

De esta manera, quedó vigente el criterio judicial que considera que ese límite sobre las jubilaciones vulnera derechos constitucionales adquiridos por los beneficiarios del sistema previsional santafesino.

La decisión fue adoptada por una ajustada mayoría de cuatro votos contra tres.

Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder votaron por rechazar el planteo del Gobierno provincial. Daniel Erbetta, Jorge Baclini y Margarita Zabalza se pronunciaron a favor de considerar constitucional el mecanismo.

El fallo representa un límite judicial para uno de los aspectos centrales de la reforma previsional, que desde su aprobación generó reclamos de trabajadores estatales, jubilados, organizaciones gremiales y sectores de la oposición.

El aporte solidario seguirá vigente

La Corte también se pronunció sobre el denominado aporte solidario establecido por la Ley provincial 14.283.

En este expediente, el tribunal no definió si el descuento aplicado sobre determinados haberes jubilatorios es constitucional o inconstitucional.

Los ministros entendieron que la discusión no puede resolverse mediante una acción de amparo, debido a que requiere informes económicos, análisis técnicos y una mayor producción de pruebas.

Por ese motivo, la Corte anuló la sentencia anterior y dispuso que el planteo continúe en el fuero contencioso administrativo.

Hasta que exista una resolución definitiva, el Gobierno provincial podrá continuar aplicando el aporte extraordinario previsto en la reforma.

Dos resoluciones con votaciones ajustadas

Los dos expedientes fueron resueltos por mayorías de cuatro votos contra tres, aunque la composición de los votos fue diferente en cada caso.

Las decisiones volvieron a mostrar las diferencias internas existentes en el máximo tribunal provincial, especialmente frente a causas con impacto político, económico e institucional.

La reforma previsional fue aprobada con el objetivo declarado de reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe. Sin embargo, desde su sanción recibió cuestionamientos por los descuentos, aportes extraordinarios y límites establecidos sobre algunos beneficios.

La discusión judicial continuará sobre distintos artículos de la normativa. No obstante, la decisión vinculada con el tope jubilatorio establece un precedente relevante para futuros reclamos de beneficiarios afectados.