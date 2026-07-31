El Ejército iraní afirmó este viernes que lanzó un ataque con drones contra instalaciones militares estadounidenses ubicadas en la base aérea Ahmed Al Jaber, en Kuwait.

La operación habría sido realizada durante la noche del jueves como respuesta a una nueva serie de ataques de Estados Unidos sobre territorio iraní. Hasta el momento no hubo una confirmación oficial estadounidense o kuwaití sobre los resultados de la ofensiva.

Según el comunicado difundido por las autoridades iraníes, los drones fueron dirigidos contra hangares utilizados por aviones de combate, sistemas de comunicación satelital y depósitos de equipamiento militar.

Irán calificó la operación como una “respuesta” a las “recientes agresiones del Ejército terrorista estadounidense” y vinculó el ataque con un bombardeo sobre una vivienda de la isla de Qeshm, en el estrecho de Ormuz.

Las autoridades iraníes aseguraron que ese episodio dejó al menos tres muertos y dos heridos. La cifra no había sido verificada de manera independiente.

El presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que Estados Unidos deberá responder por los ataques contra territorio iraní. “Los estadounidenses se acostumbraron a compensar las derrotas que sufren en el campo de batalla derramando la sangre de inocentes”, expresó.

La ofensiva se produjo en medio de una nueva escalada militar entre Washington y Teherán. En las últimas horas, Estados Unidos atacó objetivos vinculados con instalaciones de mando, almacenamiento de drones y sistemas de misiles en Irán.

Tensión por un ataque en Egipto

En paralelo, el canciller iraní, Seyed Abbas Araghchi, advirtió sobre posibles operaciones de “falsa bandera” de Israel después de un ataque con drones registrado en el puerto egipcio de Damietta.

El incidente provocó un incendio en un buque de regasificación y en otra embarcación de almacenamiento. El fuego fue controlado y no se informaron víctimas.

El Gobierno egipcio indicó que las primeras investigaciones señalan que el incendio fue provocado por un dron. Sin embargo, ninguna organización o país se adjudicó el ataque.

La expansión del conflicto genera preocupación por las posibles consecuencias sobre el transporte marítimo, el comercio internacional y los precios de la energía. Esos efectos podrían alcanzar indirectamente a la Argentina y al sur santafesino mediante variaciones en el petróleo, los combustibles y los costos de transporte.