Facundo Moyano fue demorado durante la madrugada de este martes 4 de agosto luego de un confuso episodio ocurrido en el barrio porteño de Belgrano, en el que también estuvo involucrada su pareja, una joven de 23 años.

La intervención policial comenzó alrededor de las 5, cuando el servicio de emergencias 911 recibió llamados que advertían sobre una mujer que corría sin ropa por la avenida del Libertador. En una de las comunicaciones también se mencionó una presunta agresión.

Ante la situación, efectivos de la Policía de la Ciudad se dirigieron a un edificio ubicado sobre esa avenida. El encargado del lugar les informó que una pareja había salido corriendo minutos antes.

Los agentes localizaron posteriormente a Moyano y a la joven en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre, a pocos metros del edificio en el que se habría iniciado el episodio.

El exdiputado nacional fue trasladado a la Comisaría Vecinal 13A. Fuentes policiales señalaron que habría mantenido una actitud hostil durante el procedimiento, una circunstancia que forma parte de las actuaciones realizadas por los efectivos.

La joven, identificada como Candela Arizaga, manifestó inicialmente que tenía lesiones y fue atendida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias. Luego fue trasladada al Hospital Pirovano para recibir asistencia.

El titular del SAME, Alberto Crescenti, indicó que la mujer fue encontrada desorientada y sin ropa en inmediaciones del túnel de la avenida del Libertador. Según explicó, los médicos le administraron medicación ante un posible cuadro relacionado con el consumo de sustancias.

Fuentes vinculadas al procedimiento sostuvieron que tanto Moyano como la joven presentaban signos compatibles con un posible consumo. Esa información deberá ser confirmada mediante los estudios médicos y la investigación judicial.

De acuerdo con el último parte policial difundido, la mujer no habría formalizado una denuncia por violencia y el episodio estaría vinculado, de manera preliminar, con una crisis provocada por el presunto consumo de drogas.

El caso quedó en manos de la Unidad Fiscal Norte, que deberá establecer cómo se originó el incidente, si existió algún tipo de agresión y cuál será la situación procesal de Moyano.