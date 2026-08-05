Una propiedad de Mauro Icardi, conocida públicamente como “La casa de los sueños”, habría sido alcanzada por un embargo en el marco de la causa judicial por los alimentos de las hijas que el futbolista tiene con Wanda Nara.

La información surgió a partir de un documento difundido en redes sociales por la periodista Naiara Vecchio. Hasta el momento, no se conoció una comunicación oficial completa del tribunal que permita confirmar todos los detalles de la medida.

Según la información publicada, el inmueble está valuado en 2.745.000 dólares y habría sido incluido en una medida cautelar destinada a garantizar el pago de alimentos futuros hasta que las menores alcancen la mayoría de edad.

El pedido habría sido presentado por la abogada Ana Rosenfeld, representante legal de Wanda Nara, bajo lo establecido en el artículo 550 del Código Civil y Comercial.

De acuerdo con las versiones conocidas, Icardi habría cancelado la deuda correspondiente a los alimentos provisorios. Sin embargo, sus abogados solicitaron que se determine un monto fijo, para lo cual el tribunal deberá evaluar la situación económica de ambas partes.

La reacción de Mauro Icardi

Tras conocerse la presunta resolución, el delantero publicó un extenso descargo en sus redes sociales. Allí cuestionó al juez Adrián Hagopian, criticó el monto reclamado y aseguró que apelará la medida.

“¿Se lleva un porcentaje el señor juez Hagopian por la herencia en vida de tres millones de dólares que pretende para contentar a sus ‘amigas’?”, escribió el futbolista.

Icardi también acusó al magistrado de actuar con parcialidad y sostuvo que el supuesto embargo no tendría fundamentos suficientes. Además, señaló que recurrirá a la Justicia italiana para reclamar bienes que, según afirmó, deben ser restituidos.

“Cuanto más pidan acá, más pido en la Justicia italiana de lo que me tienen que restituir”, manifestó.

El jugador también cuestionó la suma reclamada para cubrir los alimentos futuros de sus hijas. Según expresó, la cifra total calculada sería de 5.490.000 dólares, de los cuales él debería afrontar el 50 por ciento.

“Me gustaría saber en qué se basan los gastos de 5.490.000 dólares de mis hijas en alimentos futuros”, planteó.

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi continúa abierto y mantiene distintos planteos tanto en la Argentina como en Italia. La validez y el alcance definitivo del supuesto embargo deberán ser confirmados mediante las resoluciones oficiales del expediente.