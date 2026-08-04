Las autoridades de Guatemala declararon la alerta naranja ante una nueva fase eruptiva del volcán de Fuego, considerado uno de los más activos y peligrosos de Centroamérica.

El fenómeno provocó fuertes explosiones, expulsión de lava, emisión constante de gases y columnas de ceniza que alcanzaron los 6.000 metros de altura. También se registró el descenso de flujos piroclásticos por distintas barrancas del macizo.

Ante el aumento de la actividad, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED) ordenó evacuaciones preventivas en las comunidades ubicadas cerca del volcán, situado a unos 35 kilómetros al sudoeste de la capital guatemalteca.

Las autoridades también habilitaron albergues temporales para recibir a las familias trasladadas y suspendieron las clases presenciales en las zonas afectadas.

Otra de las medidas fue el cierre de la Ruta Nacional 14, una vía estratégica que conecta el sur del país con la ciudad de Antigua Guatemala y atraviesa sectores cercanos al volcán.

Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala, la nueva fase eruptiva presenta explosiones frecuentes, fuentes de lava y caída de ceniza en diferentes localidades.

El material volcánico puede reducir la visibilidad, afectar la calidad del aire y ocasionar daños en viviendas, cultivos e infraestructura. Por ese motivo, los organismos de emergencia mantienen un monitoreo permanente.

Las imágenes difundidas por medios y organismos locales mostraron ríos de lava descendiendo por la montaña durante la noche y densas columnas de ceniza elevándose sobre el cráter.

Un antecedente trágico

El volcán de Fuego mantiene una actividad prácticamente constante, aunque periódicamente registra episodios de mayor intensidad.

En junio de 2018, una violenta erupción provocó flujos piroclásticos que arrasaron varias comunidades. El desastre dejó cientos de muertos y desaparecidos, además de más de 1,7 millones de personas afectadas por la caída de ceniza.

Hasta el momento no se informaron víctimas fatales por este nuevo episodio. Sin embargo, las autoridades advirtieron que la actividad puede modificarse y pidieron respetar las restricciones establecidas.

El fenómeno es seguido internacionalmente por la magnitud de la erupción y por el riesgo que representa para miles de habitantes de las comunidades cercanas.