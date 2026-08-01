Al menos 13 personas murieron este sábado al estrellarse una avioneta que realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca, uno de los principales atractivos arqueológicos de Perú.

En la aeronave viajaban 11 pasajeros y dos pilotos. Las autoridades locales confirmaron que todos los ocupantes fallecieron como consecuencia del impacto.

El avión era operado por la empresa peruana Aerodiana y cayó en un campo ubicado en las afueras de la ciudad de Nasca, en la región de Ica. Los primeros reportes señalaron que la unidad se incendió después de precipitarse a tierra.

Personal policial, bomberos y equipos de emergencia trabajaron en el lugar. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente qué provocó la caída de la aeronave.

La investigación quedó a cargo de los organismos aeronáuticos peruanos, que deberán analizar los restos del avión, las condiciones meteorológicas y las comunicaciones mantenidas durante el vuelo.

Las Líneas de Nasca están ubicadas en una extensa zona desértica del sur peruano. El sitio reúne miles de figuras geométricas, animales y líneas trazadas sobre el terreno durante un período cercano a los 2.000 años. Por sus dimensiones, muchas de ellas pueden apreciarse principalmente desde el aire.

En febrero de 2022 se había producido otro accidente cerca del aeródromo María Reiche. En aquella oportunidad murieron cinco turistas y dos tripulantes que realizaban un sobrevuelo por la zona.

El nuevo siniestro vuelve a poner bajo análisis las condiciones de seguridad de uno de los circuitos turísticos aéreos más conocidos de Sudamérica.