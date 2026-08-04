Candela Arizaga es una influencer y modelo rosarina de 23 años que quedó vinculada a la causa judicial por la que fue detenido Facundo Moyano, exdiputado nacional e hijo del dirigente sindical Hugo Moyano.

El episodio ocurrió durante la madrugada de este martes en el barrio porteño de Belgrano. Tras la intervención policial, el fiscal Julián Pistone ordenó detener a Moyano por los presuntos delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad.

La causa se encuentra en investigación y, hasta el momento, no existe una resolución judicial definitiva sobre lo sucedido.

Modelo y creadora de contenido

Arizaga nació en Rosario y desarrolla su actividad principalmente en las redes sociales, donde publica fotografías de producciones, viajes, salidas y diferentes aspectos de su vida cotidiana.

También se presenta como modelo publicitaria y ha reunido una importante cantidad de seguidores en Instagram. En sus publicaciones suele mostrar su fanatismo por Rosario Central.

Su relación con L-Gante

La joven comenzó a aparecer en los medios de espectáculos durante 2024, cuando mantuvo un breve vínculo sentimental con el cantante Elián Valenzuela, conocido popularmente como L-Gante.

La relación se produjo durante uno de los períodos en los que el músico se encontraba distanciado de Wanda Nara. El vínculo entre Arizaga y el cantante habría finalizado en abril de ese año.

Tiempo después, la influencer fue relacionada con el futbolista Enzo Fernández. Las versiones surgieron a partir de publicaciones realizadas desde Londres y de algunas coincidencias entre las fotografías compartidas por ambos.

Sin embargo, ese supuesto romance nunca fue confirmado por sus protagonistas y permaneció únicamente como una versión difundida en redes sociales y medios de espectáculos.

El vínculo con Facundo Moyano

Las primeras imágenes que relacionaron a Candela Arizaga con Facundo Moyano se conocieron en febrero de 2026, cuando fueron fotografiados juntos y besándose.

A pesar de esas imágenes, ninguno de los dos había confirmado públicamente un noviazgo. Diferentes versiones periodísticas indicaron que el vínculo habría comenzado durante los primeros meses del año.

El nombre de la joven volvió a ocupar la atención pública tras el episodio ocurrido este martes en Belgrano y la posterior detención de Moyano. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que deberá determinar cómo se desarrollaron los hechos y las responsabilidades correspondientes.