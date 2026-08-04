Sebastián Soto Guerra, suegro del futbolista de Boca Carlos Palacios, fue detenido en Santiago de Chile en el marco de una investigación contra una organización dedicada presuntamente al almacenamiento, distribución y comercialización de drogas.

El procedimiento fue realizado por la Brigada Antinarcóticos y la Fiscalía Metropolitana Sur en dos domicilios ubicados en la comuna de La Florida. De acuerdo con la información difundida por Agencia Noticias Argentinas, durante los allanamientos fueron incautados aproximadamente 70 kilos de cocaína.

Las autoridades también secuestraron armas de fuego, dinero en efectivo y un automóvil registrado a nombre de Palacios. Según la investigación, el vehículo era utilizado habitualmente por Soto Guerra.

El detenido, de 33 años, es señalado como uno de los presuntos referentes de “Los Pájaros de La Legua”, una organización investigada por su participación en la comercialización de estupefacientes en distintos sectores de la capital chilena.

Durante las diligencias también fue allanada una vivienda vinculada al entorno familiar del futbolista. En ese lugar, los investigadores informaron que encontraron drogas y dos armas de fuego.

A partir del secuestro del automóvil y del procedimiento realizado en la propiedad, la Fiscalía inició un análisis patrimonial y financiero para determinar cómo esos bienes quedaron a disposición del acusado.

La investigación deberá establecer si Carlos Palacios tenía conocimiento del uso que su suegro hacía del vehículo o de los movimientos desarrollados en los inmuebles relacionados con su entorno.

Hasta el momento, el jugador de Boca no fue detenido, imputado ni formalmente acusado. Tampoco se difundieron pruebas que lo relacionen de manera directa con la droga secuestrada o con las actividades de la organización investigada.

Palacios se encuentra en la Argentina junto al plantel de Boca y no realizó declaraciones públicas sobre el operativo desarrollado en Chile.