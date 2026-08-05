El dólar oficial abre este miércoles por encima de los $1.500

El Banco Nación fijó la venta de la divisa estadounidense en $1.516,83, mientras que el dólar blue se ubica en $1.545. También se conocieron las cotizaciones del MEP, el CCL y el dólar tarjeta.
Mercados05/08/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El dólar oficial abrirá este miércoles 5 de agosto con una cotización de $1.465,51 para la compra y $1.516,83 para la venta en las pizarras del Banco Nación.

En el mercado informal, el dólar blue comenzará la jornada a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $1.487 para la compra y $1.496 para la venta, de acuerdo con las cotizaciones difundidas antes del inicio de las operaciones.

Entre los dólares financieros, el MEP cotiza a $1.520,94, mientras que el Contado con Liquidación, conocido como CCL, alcanza los $1.583,50.

jijhuihCrece la tensión entre Argentina y Brasil tras una decisión diplomática de Lula

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera alcanzados por los recargos impositivos correspondientes, se ubica en $1.969,50.

Las cotizaciones podrán registrar modificaciones durante la jornada, de acuerdo con el movimiento del mercado cambiario y las operaciones financieras.

Cotizaciones del dólar

Dólar oficial:
Compra: $1.465,51
Venta: $1.516,83

Dólar blue:
Compra: $1.525
Venta: $1.545

Dólar mayorista:
Compra: $1.487
Venta: $1.496

Dólar MEP:
$1.520,94

Dólar CCL:
$1.583,50

Dólar tarjeta:
$1.969,50

Último momento
Te puede interesar
Lo más visto
Boletín de noticias