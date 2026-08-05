El dólar oficial abre este miércoles por encima de los $1.500
El dólar oficial abrirá este miércoles 5 de agosto con una cotización de $1.465,51 para la compra y $1.516,83 para la venta en las pizarras del Banco Nación.
En el mercado informal, el dólar blue comenzará la jornada a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta.
Por su parte, el dólar mayorista se ubica en $1.487 para la compra y $1.496 para la venta, de acuerdo con las cotizaciones difundidas antes del inicio de las operaciones.
Entre los dólares financieros, el MEP cotiza a $1.520,94, mientras que el Contado con Liquidación, conocido como CCL, alcanza los $1.583,50.
En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos en moneda extranjera alcanzados por los recargos impositivos correspondientes, se ubica en $1.969,50.
Las cotizaciones podrán registrar modificaciones durante la jornada, de acuerdo con el movimiento del mercado cambiario y las operaciones financieras.
Cotizaciones del dólar
Dólar oficial:
Compra: $1.465,51
Venta: $1.516,83
Dólar blue:
Compra: $1.525
Venta: $1.545
Dólar mayorista:
Compra: $1.487
Venta: $1.496
Dólar MEP:
$1.520,94
Dólar CCL:
$1.583,50
Dólar tarjeta:
$1.969,50