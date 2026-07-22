El dólar oficial abrió este miércoles 22 de julio a $1.447,34 para la compra y $1.498,40 para la venta en el Banco Nación, de acuerdo con las cotizaciones informadas durante las primeras horas de la jornada.

En el mercado informal, el dólar blue se ofrecía a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta. De esta manera, se mantenía por encima del tipo de cambio oficial.

Por su parte, el dólar mayorista cotizaba a $1.468,50 para la compra y $1.477,50 para la venta.

Entre las alternativas financieras, el dólar MEP se ubicaba en $1.512,35, mientras que el contado con liquidación, conocido como CCL, alcanzaba los $1.565,28.

El dólar tarjeta, utilizado para consumos y servicios en moneda extranjera, se encontraba en $1.950.

Las cotizaciones podían registrar modificaciones durante la jornada de acuerdo con la actividad de los mercados.

Petróleo en alza por la tensión internacional

La jornada financiera también estaba marcada por una nueva suba de los precios internacionales del petróleo, en medio de la creciente tensión entre Estados Unidos e Irán y la incertidumbre sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz.

El barril de Brent avanzaba un 3,63% y cotizaba a 94,28 dólares, mientras que el West Texas Intermediate subía un 3,35% y se ubicaba en 87,17 dólares.

Además, la agencia Moody’s mejoró la calificación crediticia de la Argentina de Caa1 a B3 y modificó la perspectiva de estable a positiva.

Cotizaciones del dólar

Dólar oficial:

Compra: $1.447,34

Venta: $1.498,40

Dólar blue:

Compra: $1.525

Venta: $1.545

Dólar mayorista:

Compra: $1.468,50

Venta: $1.477,50

Dólar MEP:

$1.512,35

Dólar CCL:

$1.565,28

Dólar tarjeta:

$1.950