Dólar hoy: el blue cotiza a $1.565 este viernes 31 de julio

El dólar oficial comenzó la jornada por encima de los $1.500 para la venta, mientras que el paralelo se mantiene en $1.565. También se conocieron los valores del MEP, el CCL y el mayorista.
Mercados31/07/2026SOFIA ZANOTTISOFIA ZANOTTI

El mercado cambiario inició la jornada de este viernes 31 de julio con el dólar blue a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.

Por su parte, la cotización oficial informada durante las primeras horas del día se ubicó en $1.460,72 para la compra y $1.512,02 para la venta.

En el segmento mayorista, la divisa estadounidense operó a $1.479 para la compra y $1.488 para la venta.

El dólar MEP, utilizado para adquirir moneda extranjera mediante operaciones bursátiles dentro del país, se ubicó en $1.508,43.

En tanto, el contado con liquidación —empleado para girar fondos al exterior a través del mercado financiero— alcanzó los $1.556,73.

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El dólar tarjeta, que incluye el recargo aplicado a consumos realizados en moneda extranjera, se ubicó en torno a los $1.963.

Las cotizaciones pueden modificarse durante la rueda cambiaria de este viernes.

Cotizaciones del dólar

  • Dólar oficial: $1.460,72 para la compra y $1.512,02 para la venta.
  • Dólar blue: $1.545 para la compra y $1.565 para la venta.
  • Dólar mayorista: $1.479 para la compra y $1.488 para la venta.
  • Dólar MEP: $1.508,43.
  • Dólar CCL: $1.556,73.
  • Dólar tarjeta: $1.963.
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