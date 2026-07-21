El dólar oficial abre este martes 21 de julio a $1.450,59 para la compra y $1.501,71 para la venta en el Banco Nación, de acuerdo con las cotizaciones informadas antes del comienzo de la operatoria.

En el mercado informal, el dólar blue se ofrece a $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.

Por su parte, el dólar mayorista comienza la jornada a $1.472 para la compra y $1.481 para la venta.

Entre las alternativas financieras, el dólar MEP cotiza a $1.512,35, mientras que el contado con liquidación, conocido como CCL, se ubica en $1.572,76.

En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos y servicios en moneda extranjera alcanzados por las percepciones correspondientes, tiene un valor de referencia de $1.950.

Las cotizaciones podrán registrar modificaciones durante la jornada de acuerdo con el movimiento de los mercados.

Cotizaciones del dólar

Dólar oficial:

Compra: $1.450,59

Venta: $1.501,71

Dólar blue:

Compra: $1.515

Venta: $1.535

Dólar mayorista:

Compra: $1.472

Venta: $1.481

Dólar MEP:

$1.512,35

Dólar CCL:

$1.572,76

Dólar tarjeta:

$1.950