Dólar hoy: el oficial abre a $1.501,71 y el blue se vende a $1.535
El dólar oficial abre este martes 21 de julio a $1.450,59 para la compra y $1.501,71 para la venta en el Banco Nación, de acuerdo con las cotizaciones informadas antes del comienzo de la operatoria.
En el mercado informal, el dólar blue se ofrece a $1.515 para la compra y $1.535 para la venta.
Por su parte, el dólar mayorista comienza la jornada a $1.472 para la compra y $1.481 para la venta.
Entre las alternativas financieras, el dólar MEP cotiza a $1.512,35, mientras que el contado con liquidación, conocido como CCL, se ubica en $1.572,76.
En tanto, el dólar tarjeta, utilizado para consumos y servicios en moneda extranjera alcanzados por las percepciones correspondientes, tiene un valor de referencia de $1.950.
Las cotizaciones podrán registrar modificaciones durante la jornada de acuerdo con el movimiento de los mercados.
Cotizaciones del dólar
Dólar oficial:
Compra: $1.450,59
Venta: $1.501,71
Dólar blue:
Compra: $1.515
Venta: $1.535
Dólar mayorista:
Compra: $1.472
Venta: $1.481
Dólar MEP:
$1.512,35
Dólar CCL:
$1.572,76
Dólar tarjeta:
$1.950