El dólar blue cerró este viernes 31 de julio a $1.540 para la compra y $1.560 para la venta, de acuerdo con las últimas cotizaciones informadas durante la jornada.

La moneda estadounidense había comenzado el día a $1.545 para la compra y $1.565 para la venta, por lo que terminó con una baja de cinco pesos en ambas puntas.

Por su parte, el dólar oficial en el Banco Nación finalizó a $1.460 para la compra y $1.510 para la venta, sin modificaciones respecto de los valores registrados durante gran parte de la rueda.

En el mercado mayorista, la divisa cerró a $1.476 para la compra y $1.485 para la venta.

Entre las cotizaciones financieras, el dólar MEP terminó a $1.516,80 para la compra y $1.522,10 para la venta. El contado con liquidación (CCL), utilizado para girar divisas fuera del país mediante operaciones bursátiles, alcanzó los $1.572,20 para la compra y $1.575,70 para la venta.

El dólar tarjeta, que incluye las percepciones aplicadas a consumos y servicios realizados en moneda extranjera, se ubicó en $1.963.

Las cotizaciones del cierre

Dólar blue: $1.540 para la compra y $1.560 para la venta.

Dólar oficial: $1.460 para la compra y $1.510 para la venta.

Dólar mayorista: $1.476 para la compra y $1.485 para la venta.

Dólar MEP: $1.516,80 para la compra y $1.522,10 para la venta.

Dólar CCL: $1.572,20 para la compra y $1.575,70 para la venta.

Dólar tarjeta: $1.963 para la venta.

La jornada también mostró un desempeño favorable para los activos argentinos. El índice Merval operaba con una suba del 0,4%, mientras que las acciones argentinas que cotizan en Nueva York registraban mayoría de avances.

Los bonos soberanos también mostraron mejoras y el riesgo país descendió hasta los 436 puntos.

La evolución del dólar es seguida con atención en el sur de Santa Fe por su impacto sobre los precios, los insumos importados, la actividad agropecuaria, el comercio y las decisiones de ahorro.