La relación diplomática entre Argentina y Brasil atraviesa un nuevo momento de tensión luego de que el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva resolviera reducir la representación bilateral al nivel de encargados de negocios.

La Cancillería argentina confirmó que el embajador en Brasil, Daniel Raimondi, fue convocado por el ministro de Relaciones Exteriores brasileño para ser notificado formalmente de la medida.

A través de un comunicado, el Gobierno argentino señaló que tomó nota de la decisión y sostuvo que fue adoptada de manera unilateral por la administración brasileña.

Además, lamentó que Brasil continúe, según la posición expresada por la Cancillería, “aislándose del resto de la región por cuestiones puramente ideológicas”.

El Ministerio de Relaciones Exteriores argentino también recordó que durante los últimos años se registraron declaraciones y respaldos políticos cruzados entre dirigentes de ambos países.

Sin embargo, afirmó que esas diferencias nunca habían generado una respuesta institucional de estas características por parte de Argentina.

“Las relaciones entre los Estados deben responder a los intereses permanentes de sus pueblos y no quedar supeditadas a las necesidades políticas y/o personales de los gobernantes de turno”, expresó la Cancillería.

Finalmente, el Gobierno nacional aseguró que su política exterior continuará orientada por la defensa del interés nacional, la soberanía y el mandato otorgado por la ciudadanía.

La situación genera preocupación por la importancia estratégica de Brasil, principal socio comercial de Argentina y actor central dentro del Mercosur. Una escalada diplomática podría influir en las negociaciones económicas y comerciales que también involucran a sectores productivos del sur santafesino.