Los casos de neumonía y bronquiolitis continúan bajo vigilancia en la Argentina, en medio de la circulación estacional de diferentes virus respiratorios.

Durante las primeras 28 semanas epidemiológicas de 2026 se notificaron 86.428 casos de neumonía y 65.741 casos de bronquiolitis, según datos publicados en el último Boletín Epidemiológico Nacional.

A pesar de la cantidad de notificaciones, las autoridades sanitarias indicaron que la circulación de los virus respiratorios se mantiene dentro de los niveles esperados para esta época del año. También comenzó a observarse una desaceleración después de los picos registrados durante el invierno.

En el caso de la neumonía, la incidencia acumulada fue de 186 casos cada 100.000 habitantes. La tasa se mantiene en valores similares a los de los dos años anteriores, aunque ligeramente por debajo.

Las notificaciones alcanzaron su punto máximo durante las semanas epidemiológicas 21 y 22. Desde entonces, se registra un descenso sostenido.

Al analizar el período comprendido entre 2016 y 2026, el mayor número de casos acumulados de neumonía hasta la semana 28 se había registrado en 2016, seguido por 2022.

Bronquiolitis

Durante las primeras 28 semanas de este año se informaron 65.741 casos de bronquiolitis, con una incidencia acumulada de 4.545,4 casos cada 100.000 habitantes.

El informe señala que los registros de 2024, 2025 y 2026 muestran una reducción marcada en comparación con otros años de la serie histórica. El mayor número de notificaciones también había sido registrado en 2016.

La bronquiolitis afecta principalmente a bebés y niños pequeños y suele estar asociada a la circulación del Virus Sincicial Respiratorio, conocido como VSR.

Descenso de la influenza

La positividad de influenza entre los pacientes atendidos de manera ambulatoria fue del 23,7% durante la semana epidemiológica 29.

La cifra representa una caída de 13,3 puntos porcentuales frente a la semana anterior, lo que confirma una disminución después del pico registrado durante las semanas 21 y 22.

En las últimas cuatro semanas analizadas también se detectaron 21 casos positivos de VSR entre pacientes ambulatorios, frente a los 25 informados en el reporte anterior.

Los casos de SARS-CoV-2, causante del coronavirus, permanecieron estables y en niveles bajos durante todo 2026.

El VSR predomina entre los internados

Entre los pacientes que necesitaron internación, el Virus Sincicial Respiratorio se convirtió en el agente respiratorio predominante.

En las últimas cuatro semanas se detectaron 179 casos positivos de VSR, mientras que los casos de influenza descendieron a 96 durante el mismo período.

También se mantuvieron diez casos de pacientes infectados simultáneamente con más de un virus. Ocho correspondieron a influenza y VSR, mientras que los dos restantes fueron de coronavirus y VSR.

Variante predominante de influenza

La vigilancia genómica determinó que el subclado J.2.4.1, también denominado variante K de Influenza A(H3N2), estuvo presente en el 97% de las muestras estudiadas.

Durante la última semana se identificaron 13 nuevos casos de esta variante. De esta manera, el total acumulado durante 2026 llegó a 366 casos.

También se detectaron 13 nuevos casos de Influenza B Victoria, con un total de 57 muestras positivas en lo que va del año.

La situación resulta relevante para el sur de Santa Fe debido al aumento habitual de las consultas respiratorias durante los meses de bajas temperaturas. Las autoridades recomiendan acudir a un centro de salud ante la aparición de síntomas, especialmente cuando se trata de bebés, niños pequeños, adultos mayores o personas con enfermedades previas.