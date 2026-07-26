Especialistas del Hospital Garrahan realizaron por primera vez en la institución una transfusión de sangre intrauterina a un bebé de 26 semanas de gestación que presentaba un cuadro de anemia fetal severa.

El procedimiento consistió en acceder a la vena del cordón umbilical mediante una punción guiada por ecografía. A través de esa intervención, el equipo médico transfundió sangre del grupo O negativo para corregir la anemia y prevenir posibles complicaciones.

Este tipo de tratamiento permite asistir al bebé antes del nacimiento cuando se detecta una disminución grave de los glóbulos rojos, una situación que puede poner en riesgo su desarrollo y su vida.

La madre, oriunda de Tierra del Fuego, y el bebé evolucionan favorablemente. Ambos continúan bajo controles y seguimiento de los especialistas del hospital pediátrico.

El procedimiento representa un avance para la medicina fetal del Garrahan y amplía las posibilidades de atención de embarazos de alta complejidad.