La pérdida de audición es uno de los posibles efectos adversos de determinados tratamientos contra el cáncer, aunque todavía suele recibir poca atención durante el seguimiento de los pacientes.

Medicamentos como el cisplatino y el carboplatino, utilizados para tratar tumores de pulmón, vejiga, testículo y distintos tipos de cáncer infantil, pueden acumularse en el oído interno y dañar las células encargadas de captar los sonidos.

A diferencia de otros efectos secundarios de la quimioterapia, el deterioro auditivo puede ser irreversible, debido a que las células sensoriales afectadas no tienen capacidad de regenerarse.

“El problema de fondo es que la mayoría de los pacientes todavía no se hace estudios de audición ni antes, ni durante, ni después de la quimioterapia, y ese hueco hace que el daño se detecte tarde”, explicó el otorrinolaringólogo Fernando Diamante.

El especialista señaló que el objetivo debe ser prevenir el deterioro desde el comienzo del tratamiento, sin afectar la eficacia de la terapia indicada para combatir el tumor.

Mayor riesgo en niños

Los pacientes pediátricos integran uno de los grupos más expuestos. De acuerdo con distintos estudios científicos, cerca de la mitad de los niños que reciben tratamientos basados en cisplatino desarrolla algún grado de pérdida auditiva permanente.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos estimó que este efecto podría alcanzar hasta al 75% de los pacientes infantiles tratados con este tipo de medicamento.

En los casos de dosis elevadas, hasta el 90% de los niños pequeños podría sufrir déficits auditivos moderados o severos. La gravedad del daño depende de la cantidad acumulada del medicamento, la edad del paciente y la combinación con otros factores de riesgo.

La radioterapia también puede afectar el sistema auditivo, especialmente cuando la cóclea —la estructura del oído interno que transforma los sonidos en señales para el cerebro— recibe una exposición elevada.

Controles para detectar el daño a tiempo

Los especialistas recomiendan realizar evaluaciones auditivas antes de comenzar la quimioterapia, repetirlas durante el tratamiento y mantener el seguimiento una vez finalizado.

En Argentina, hospitales pediátricos de alta complejidad, como el Garrahan, cuentan con equipos especializados en el monitoreo y diagnóstico temprano de estos cuadros.

La detección permite analizar posibles modificaciones en las dosis, reforzar los controles y aplicar estrategias para conservar la capacidad auditiva restante.

“Con el aumento de las dosis acumuladas de quimioterapia, o cuando se combinan con otros factores ototóxicos como la irradiación previa, la pérdida de células ciliadas puede avanzar en la cóclea e involucrar la percepción del habla”, advirtió Diamante.

Los especialistas también plantean la necesidad de capacitar a los equipos médicos e informar a los pacientes y sus familias. En los niños, una pérdida de audición puede afectar el desarrollo del lenguaje, el aprendizaje y la comunicación cotidiana.

El desafío, sostienen los profesionales, no es elegir entre combatir el cáncer o preservar la audición, sino incorporar los controles auditivos como parte habitual del tratamiento oncológico.