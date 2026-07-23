Las autoridades sanitarias elevaron el nivel de alerta por el riesgo de ingreso de casos de sarampión, en medio del regreso de argentinos que viajaron al Mundial y del aumento del movimiento turístico internacional.

La advertencia se produce ante el crecimiento de contagios registrado en distintos países de América. Según un informe oficial, la circulación activa del virus y la aparición de brotes aumentan la posibilidad de que se importen casos hacia territorios que habían logrado interrumpir la transmisión.

Hasta el 16 de julio de 2026, Estados Unidos había confirmado 2.260 casos de sarampión. De ese total, 2.218 fueron registrados en 42 jurisdicciones, entre ellas Florida, Texas y Kansas, lugares que recibieron visitantes argentinos durante la competencia internacional.

El informe también señala que durante 2026 se notificaron 34 nuevos brotes y que el 93% de los casos confirmados estuvo relacionado con focos activos iniciados durante este año o en 2025.

Qué síntomas deben tenerse en cuenta

El Ministerio de Salud recomendó prestar atención a la aparición de síntomas durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso.

Las principales señales de alerta son:

Fiebre de 38 grados o más.

Manchas o sarpullido rojizo que avanza sobre la piel.

Malestar general.

Síntomas respiratorios.

Ante cualquiera de estas manifestaciones, se aconseja consultar inmediatamente y avisar al personal del centro de salud que se estuvo recientemente de viaje.

También se recomienda utilizar barbijo y evitar asistir a escuelas, lugares de trabajo, clubes, eventos o espacios públicos hasta recibir la evaluación de un profesional.

Una enfermedad altamente contagiosa

El sarampión se transmite por vía aérea, principalmente mediante pequeñas gotas expulsadas por una persona infectada al hablar, toser o estornudar.

Según las autoridades sanitarias, una persona contagiada puede transmitir la enfermedad a otras 18. No existe un tratamiento antiviral específico, por lo que la vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir contagios y complicaciones.

Quiénes deben vacunarse

El Calendario Nacional contempla dos dosis de la vacuna triple viral:

Primera dosis: a los 12 meses.

Segunda dosis: entre los 15 y los 18 meses.

Durante el año en que cumplen cinco años, también continuará la vacunación de los niños nacidos en 2021, 2022, 2023 y durante los primeros seis meses de 2024.

Las personas de cinco años o más deben acreditar al menos dos dosis de vacuna doble o triple viral aplicadas después del primer año de vida. También pueden presentar una serología IgG positiva para sarampión y rubéola.

El personal que trabaja en centros de salud, incluyendo profesionales, administrativos, personal de limpieza, seguridad y laboratorio, debe contar con dos dosis o acreditar inmunidad mediante estudios de laboratorio.

La recomendación también alcanza a los vecinos del sur santafesino que hayan viajado al exterior o hayan tenido contacto con personas que regresaron recientemente. Ante síntomas compatibles, la consulta temprana permite reducir el riesgo de transmisión.