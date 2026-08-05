El papa León XIV visitará la Argentina entre el 8 y el 11 de noviembre de 2026, según informó este miércoles la Sala de Prensa de la Santa Sede.

La llegada del pontífice formará parte de una gira regional que comenzará en Uruguay y finalizará en Perú. En territorio argentino, el itinerario previsto incluye actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján.

De acuerdo con el comunicado atribuido al director de la Sala de Prensa vaticana, Matteo Bruni, León XIV realizará el viaje apostólico entre el 6 y el 17 de noviembre, luego de aceptar las invitaciones realizadas por los jefes de Estado y las autoridades eclesiásticas de los tres países.

La primera etapa será en Uruguay, donde permanecerá del 6 al 8 de noviembre y recorrerá Montevideo, Paysandú y Florida.

Ese mismo 8 de noviembre llegará a la Argentina. Durante su estadía está previsto que visite la ciudad de Buenos Aires, Córdoba y Luján, uno de los principales centros religiosos del país.

El 11 de noviembre partirá hacia Perú para completar el tramo final de la gira. Allí permanecerá hasta el 17 y recorrerá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa.

Desde el Vaticano aclararon que el programa completo será difundido más adelante. Por el momento, no se informaron horarios, lugares de celebraciones religiosas ni detalles sobre los encuentros que mantendrá con autoridades políticas, referentes de la Iglesia y representantes de organizaciones sociales.

Para Santa Fe y la región, el dato central es que hasta ahora el itinerario informado no contempla actividades en la provincia. Sin embargo, se espera que fieles santafesinos puedan participar de las celebraciones previstas en Buenos Aires, Córdoba o Luján.