Un equipo de científicos presentó un avance que podría marcar un cambio en el desarrollo de tratamientos contra el Alzheimer. La investigación propone una nueva estrategia para atravesar la barrera hematoencefálica, el mecanismo natural que protege al cerebro pero que también dificulta que los medicamentos lleguen a su destino.

La novedad fue presentada durante la Alzheimer's Association International Conference (AAIC), el principal congreso mundial sobre demencia, realizado en Londres. Allí, el científico Ryan Watts, especialista en neurociencias y cofundador de la empresa Denali Therapeutics, expuso una plataforma tecnológica diseñada para facilitar el ingreso de terapias al cerebro.

El Alzheimer es la causa más frecuente de demencia y se caracteriza por la acumulación de proteínas anormales, como las placas de beta-amiloide y los ovillos de proteína tau, que provocan la muerte progresiva de las neuronas y el deterioro de las funciones cognitivas.

Uno de los principales obstáculos para desarrollar tratamientos efectivos es la barrera hematoencefálica. Esta estructura regula qué sustancias pueden pasar desde la sangre al cerebro y, aunque protege al organismo de toxinas, también bloquea más del 95% de los medicamentos que podrían utilizarse para enfermedades neurológicas.

La propuesta de Denali Therapeutics utiliza el receptor de transferrina, una proteína presente en las células de esa barrera, como una especie de "puerta de entrada" para transportar medicamentos, anticuerpos y terapias genéticas hasta el sistema nervioso.

El neurólogo Alejandro Andersson, director médico del Instituto de Neurología Buenos Aires (INBA), explicó que este mecanismo permitiría que los tratamientos lleguen al cerebro en la cantidad necesaria y de manera más segura.

Actualmente, la plataforma se encuentra en investigación para dos estrategias contra el Alzheimer: un anticuerpo dirigido a la proteína beta-amiloide y un oligonucleótido destinado a disminuir la producción de la proteína tau, asociada al avance de la enfermedad.

Los especialistas aclaran que, si bien el desarrollo es prometedor, todavía resta comprobar en estudios clínicos que estos tratamientos logren frenar de manera significativa el deterioro cognitivo y funcional de los pacientes.

Hasta el momento, los medicamentos aprobados contra el Alzheimer, como lecanemab y donanemab, han demostrado ralentizar modestamente la progresión de la enfermedad en algunos pacientes, aunque no representan una cura. En ese contexto, esta nueva tecnología aparece como una alternativa que podría mejorar la eficacia de futuras terapias.