El presidente Javier Milei volvió a confrontar públicamente con la vicepresidenta Victoria Villarruel, a quien calificó como una figura “opositora al Gobierno” e “intrascendente”.

El mandatario respondió de esa manera a las recientes declaraciones de Villarruel, quien había manifestado su preocupación por las publicaciones que Milei comparte en las redes sociales.

“Me preocupa profundamente que el Presidente de la Nación replique insensateces e inventos. Tengo genuina preocupación por su estado y por las persecuciones imaginarias que replica en Argentina y el exterior”, había expresado la titular del Senado.

Durante una entrevista radial, Milei sostuvo que las declaraciones de su vicepresidenta “parecen replicar argumentos kirchneristas”. También aseguró que algunas de sus expresiones sobre la cuestión Malvinas generaron tensión en Londres y derivaron en comunicaciones con el Reino Unido.

Esta última afirmación fue realizada por el Presidente y no cuenta, hasta el momento, con una confirmación oficial de las autoridades británicas.

El nuevo enfrentamiento se produjo después de las diferencias que ambos dirigentes exhibieron por los mensajes vinculados al partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026.

Milei también cuestionó las reuniones que Villarruel mantuvo con los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, y de La Rioja, Ricardo Quintela, ambos opositores a la administración nacional.

Además, mencionó el encuentro que la vicepresidenta tuvo con la expresidenta Isabel Martínez de Perón en Madrid, donde reside actualmente.

“Probablemente tenga algunas definiciones bastante raras, cosas de la casta como Insfrán, Quintela o abrazarse a Isabel Perón”, declaró Milei.

El Presidente relacionó a la exmandataria con el denominado Rodrigazo y con la actuación de la organización Triple A durante la década de 1970.

“Que me digan loco por querer cambiar la Argentina, una Argentina decadente, lo tomo como un halago”, concluyó.

El intercambio volvió a exponer la ruptura política entre Milei y Villarruel, quienes llegaron juntos al Gobierno en diciembre de 2023, pero mantienen diferencias públicas desde hace tiempo.