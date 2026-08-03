El oficialismo nacional introdujo cambios en el proyecto de reforma de la Ley de Tierras con el objetivo de reunir los votos necesarios para llevar la iniciativa al recinto del Senado el jueves 6 de agosto.

La principal modificación consiste en elevar del 15% al 25% el límite permitido para la titularidad o posesión de tierras rurales por parte de personas o empresas extranjeras.

La propuesta original impulsada por el Gobierno contemplaba eliminar prácticamente todas las restricciones para los capitales privados extranjeros. Sin embargo, ante las dificultades para conseguir respaldo parlamentario, La Libertad Avanza decidió mantener un porcentaje máximo.

Según los borradores que comenzaron a circular entre los bloques aliados, la nueva redacción prohibiría que las personas humanas o jurídicas extranjeras superen el 25% de las tierras rurales ubicadas en cada provincia. El contenido todavía deberá quedar confirmado cuando se conozca el texto definitivo.

La Ley 26.737, actualmente vigente, establece un máximo del 15% para la propiedad o posesión extranjera sobre tierras rurales. Ese límite se calcula tanto en el territorio nacional como en cada provincia, municipio o división administrativa equivalente.

La normativa también determina que las personas o empresas de una misma nacionalidad no pueden concentrar más del 30% del cupo extranjero permitido. Además, fija un máximo de mil hectáreas por titular extranjero en la denominada zona núcleo o su superficie equivalente.

La senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich encabezó las negociaciones con representantes de otros bloques y tiene previsto presentar públicamente los principales cambios antes del tratamiento parlamentario.

El horario de esa presentación y la redacción final del proyecto no habían sido confirmados oficialmente al momento de elaborarse esta información.

La discusión tiene especial relevancia para el sur de Santa Fe debido al peso de la producción agropecuaria, el valor de los campos y la ubicación de parte de la región dentro de una de las principales zonas productivas del país.